台南擬徵家戶汙水費9月上路 議員：倉促推動恐惹民怨

台南市府擬自9月1日起對家戶開徵汙水下水道使用費，隨水費徵收每度5元，已送議會審議，有議員認為台南汙水接管率僅29.6%，倉促推動、宣導不足，恐加重民眾負擔與反感，市府說開徵符合法規及使用者付費原則，本月起陸續透過郵政寄發通知，加強宣導；高雄市從2015年已全面開徵。

台南市水利局表示，截至今年4月底接管戶數約22.1萬戶，預估年底將提升至22.6萬戶，基於使用者付費原則，依據台南市汙水下水道使用費徵收自治條例，自2018年起優先針對事業、機關、學校及軍方開徵汙水下水道使用費，以自來水用水量每度10元計費；並擬自9月起開徵家戶汙水下水道使用費，擬每度收5元。

市議員陳怡珍指出，多數市民對政策毫無所悉，且六都中僅三市針對一般用戶收費，台南接管率偏低，貿然開徵恐激起民怨。

陳怡珍建議，比照新竹縣採分階段徵收，初期每度4元、2025年起才調為5元，提供緩衝。「現在已是5月，離政策上路僅剩3個月，市府應審慎評估，避免引爆民怨」。

水利局說，依行政院規定，未全面開徵汙水使用費者，汙水工程案件中央補助從92%降為87%，台南每年須增編約6千萬元自籌款。目前已開徵家戶費用的縣市包括台北、新北、高雄、新竹縣、南投及連江，徵收標準皆為每度5元。

水利局指出，已依自治條例規定提送議會審議，後續將視審議結果辦理公告及開徵作業；本月起也會透過中華郵政向民眾寄送E-POST接管確認單，加強向民眾宣導。

高雄市自2015年起全面開徵汙水下水道費，家戶每度5元、事業每度10元，截至今年4月接管戶數逾60萬，普及率50.49%，2022至2024年分別收取6.78億、6.83億與7.35億元。