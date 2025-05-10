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台南國際龍舟賽點燈祈福 今年參賽選手再創新高

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南國際龍舟錦標賽月底登場，今天下午在安平天后宮舉辦點燈祈福啟航。圖／台南市政府提供
台南國際龍舟錦標賽月底登場，今天下午在安平天后宮舉辦點燈祈福啟航。圖／台南市政府提供

2025台南市國際龍舟錦標賽將於5月27日至31日在台南運河盛大登場，市府今天傍晚在安平開台天后宮舉行啟動記者會，由市長黃偉哲親自為龍舟點燈，象徵祈福啟航，正式為賽事揭開序幕。

黃偉哲表示，台南龍舟錦標賽歷史悠久，是端午節的重要活動之一，市府持續為活動注入創意與新意，透過年年優化，讓民眾不僅能觀賞競賽，也能深刻感受傳統文化氛圍。

本屆賽事自5月27日至31日舉行，除了龍舟競技，活動也結合文創市集與藝文演出，市府歡迎民眾到場「看龍舟、吃粽子、享美食」，共度端午佳節。

體育局指出，龍舟賽前傳統「點睛儀式」將於5月16日舉行，8艘大龍舟與4艘小龍舟已依例展示於開台天后宮廟埕，接受淨身祈福。記者會現場同步點亮龍舟LED燈飾，成為安平夜間一道亮麗風景，也象徵賽事正式起航。

今年賽事吸引121支隊伍、共2792名選手報名參賽，規模創新高。競賽分大型與小型龍舟組別，其中大型組含公開男子組9隊、公開女子組6隊、高中男子組9隊、國中男子組4隊、大專院校組16隊、工商團體組（企業類12隊、社團類16隊）與公教組10隊；小型龍舟則有公開男子組30隊、公開女子組9隊，展現台南運動城市的活力。

主會場除設有美食、農特產與文創市集，還規畫體驗活動與連日藝文表演。更多資訊可上官網查詢：https://dragonboat.tainan.gov.tw/

啟動儀式由「即將成真火舞團」帶來震撼火舞演出，炒熱現場氣氛。火舞團也將於5月27日開幕典禮當日再度演出，以烈焰象徵「龍耀陸海空」，為賽事及市民祈福。

台南國際龍舟錦標賽月底登場，今天下午在安平天后宮舉辦點燈祈福啟航。圖／台南市政府提供
台南國際龍舟錦標賽月底登場，今天下午在安平天后宮舉辦點燈祈福啟航。圖／台南市政府提供
台南國際龍舟錦標賽月底登場，今天下午在安平天后宮舉辦點燈祈福啟航。圖／台南市政府提供
台南國際龍舟錦標賽月底登場，今天下午在安平天后宮舉辦點燈祈福啟航。圖／台南市政府提供

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