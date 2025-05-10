台南國際龍舟賽點燈啟航 5/27起連5天登場

台南市長黃偉哲今晚為龍舟點燈，宣布2025台南市國際龍舟錦標賽5月27日至31日在台南運河登場，預定121支隊伍共2792名選手參賽，歡迎大家到台南看龍舟賽。

黃偉哲今晚在安平開台天后宮啟動2025台南國際龍舟賽事，為龍舟點燈，象徵祈福啟航；他表示，台南龍舟賽擁有多年歷史，今年賽事更結合文創市集和各式精彩表演，歡迎大家「看龍舟、吃粽子、享美食」。

市府發布新聞稿指出，台南每年龍舟賽開賽前，依循往例將8艘大龍舟和4艘小龍舟在安平開台天后宮廟埕排列展示及淨身祈福，預定5月16日點睛，期盼媽祖庇佑賽事順利。

今年賽事分為大型龍舟及小型龍舟兩類，大型組別包含公開男子組9隊、公開女子組6隊、高中（職）男子組9隊、國中男子組4隊、大專院校組16隊、工商團體組的企業類組12隊及社團類組16隊、公教組10隊；小型龍舟賽則有公開男子組30隊及公開女子組9隊。

賽事期間主會場將設置美食、農特產、文創市集與體驗活動區，還有連日藝文表演。火舞團將於5月27日開幕當天以「龍耀陸海空」火舞烈焰，祈願國泰民安。