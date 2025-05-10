快訊

重回談判桌！美中貿易會談中場休息 官員已回日內瓦會談會場

印巴點頭了！美國居間徹夜調解 川普喊恭喜：全面且立即停火

台南國際龍舟賽點燈啟航 5/27起連5天登場

中央社／ 台南10日電

台南市長黃偉哲今晚為龍舟點燈，宣布2025台南市國際龍舟錦標賽5月27日至31日在台南運河登場，預定121支隊伍共2792名選手參賽，歡迎大家到台南看龍舟賽

黃偉哲今晚在安平開台天后宮啟動2025台南國際龍舟賽事，為龍舟點燈，象徵祈福啟航；他表示，台南龍舟賽擁有多年歷史，今年賽事更結合文創市集和各式精彩表演，歡迎大家「看龍舟、吃粽子、享美食」。

市府發布新聞稿指出，台南每年龍舟賽開賽前，依循往例將8艘大龍舟和4艘小龍舟在安平開台天后宮廟埕排列展示及淨身祈福，預定5月16日點睛，期盼媽祖庇佑賽事順利。

今年賽事分為大型龍舟及小型龍舟兩類，大型組別包含公開男子組9隊、公開女子組6隊、高中（職）男子組9隊、國中男子組4隊、大專院校組16隊、工商團體組的企業類組12隊及社團類組16隊、公教組10隊；小型龍舟賽則有公開男子組30隊及公開女子組9隊。

賽事期間主會場將設置美食、農特產、文創市集與體驗活動區，還有連日藝文表演。火舞團將於5月27日開幕當天以「龍耀陸海空」火舞烈焰，祈願國泰民安。

美食 龍舟賽

延伸閱讀

韓國女星尹到怡台南體驗捕魚 品嚐美味台灣鯛

與星雲大師交情深 白河大仙寺傳證長老圓寂今獲總統褒揚令

南韓YouTuber分享台灣鯛泡菜飯 黃偉哲笑稱 「sexy food」

2位小學生勇敢舉發「偷拍狼師」 台南市長黃偉哲今嘉許頒發嘉勉狀

相關新聞

台南國際龍舟賽點燈祈福 今年參賽選手再創新高

2025台南市國際龍舟錦標賽將於5月27日至31日在台南運河盛大登場，市府今天傍晚在安平開台天后宮舉行啟動記者會，由市長...

打造濁水溪以南觀光門戶 劉建國邀觀光署進行西螺旅遊升級

因應雲林縣西螺鎮福興宮入選為觀光署114年度主要觀光遊憩據點，西螺鎮公所計畫將西螺打造為濁水溪以南第1座宗教農業觀光城，...

火流星劃夜空 阿里山風景區即時影像精彩記錄

台灣9日深夜超大火流星劃過天空，大地瞬間變亮，阿里山國家風景區6支網路即時影像記錄到這一刻；攝影達人黃源明說，透過網路科...

台南擬9月開徵家戶汙水下水道費 水費單會多這1筆費用

台南市府擬自9月1日起對家戶開徵汙水下水道使用費，隨水費徵收每度5元，已送議會審議，有議員認為台南汙水接管率僅29.6%...

台南慶助溫馨母親節 孩童自製蛋糕獻上甜美祝福

母親節前夕台南市有許多相關活動。市議員黃肇輝辦「母親節蛋糕DIY」公益活動，請烘焙老師指導上百名孩童自製母親節蛋糕，為媽...

北港模範母親禮物最特別！拍攝人生影片再送名師手縫拼布包

北港鎮公所將於5月11日表揚模範母親，精心為受獎媽媽拍攝訪談影片，與人分享她們默默付出辛勞的日常，透過網路讓更多年輕人，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。