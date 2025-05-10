快訊

重回談判桌！美中貿易會談中場休息 官員已回日內瓦會談會場

印巴點頭了！美國居間徹夜調解 川普喊恭喜：全面且立即停火

打造濁水溪以南觀光門戶 劉建國邀觀光署進行西螺旅遊升級

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
為整合西螺大橋周邊景點，打造濁水溪以南首座觀光城，立委劉建國帶領觀光署長周永暉踏勘，近期內將在橋頭附近建造西螺遊客中心。記者蔡維斌／翻攝
為整合西螺大橋周邊景點，打造濁水溪以南首座觀光城，立委劉建國帶領觀光署長周永暉踏勘，近期內將在橋頭附近建造西螺遊客中心。記者蔡維斌／翻攝

因應雲林縣西螺鎮福興宮入選為觀光署114年度主要觀光遊憩據點，西螺鎮公所計畫將西螺打造為濁水溪以南第1座宗教農業觀光城，立委劉建國昨邀觀光署長周永暉暢遊西螺老街景點，決定率先建造首座遊客中心，再攜手推動從西螺大橋延伸老鎮的市街觀光。

西螺鎮長廖秋萍表示，西螺大橋是雲林重要門戶地標，承載無數歷史記憶，更擁有豐富的宗教文化底蘊，尤其位於延平老街的福興宮太平媽祖，每年吸引數百萬人次遊客，已成為旅遊休憩的熱門景點，今年更被入選為國家主要觀光遊憩據點，期待引進更多觀光資源，把西螺打造成跨過台灣母河濁水溪以南的第一座觀光城。

她指出，近年來積極完成蝴蝶公園、市區道路品質提升、旅客服務中心及揚塵防治等，為整合市鎮老街觀光，公所期待能建造遊客中心為據點，提供優質旅遊環坑與服務，未來再逐步擴展市街中心周邊的景點，讓到西螺拜拜的遊客，不只可逛老街，更可走進豆油廠、老米廠，深度探索產業、農業景點。

劉建國也指出，西螺擁有豐富宗教、農產文化資源，具發展深度旅遊潛力。未來將引進智慧導覽系統、老街景觀再造、文創市集與假日觀光廣場等，讓旅客不只「到此一遊」，更要「留下感動」。

為讓觀光署掌握西螺更完整的觀光脈動，劉建國帶領觀光署長周永暉、議員洪如萍等一行人，參拜福興宮太平媽、走訪延平老街、品嘗在地美食，親身體驗西螺豐富的文化觀光資源，廖秋萍以西螺規畫觀光導覽圖所標示的80個景點美食據點，說明西螺觀光的現況和未來。隨後轉往視察「西螺大橋周邊觀光旅遊中心」工程進度。

劉建國說，去年觀光署已核定補助2304萬元加上地方配合款共約4千餘萬元，近期內將發包在西螺大橋頭舊兵營旁建造旅遊中心，未來將加碼補助「藝術兵營」第2期經費，打造舊兵營成為一個藝術文創休閒據點，連接大橋周邊公園，形成完整觀光帶並提供更完善旅遊服務設施。

觀光署長周永暉也表示，為讓西螺大橋及周邊多功能發展，遊客中心一定要設立，同時也需要提供更新的亮點服務，他對地方提出完整計畫感到欣悅，將會全力支持，未來分3個階段執行，融合橋頭地形地貌，相信將會展現全新的旅遊樣貌，帶動西螺觀光。

為整合西螺大橋周邊景點，打造濁水溪以南首座觀光城，立委劉建國帶領觀光署長周永暉踏勘，近期內將在橋頭附近建造西螺遊客中心。記者蔡維斌／翻攝
為整合西螺大橋周邊景點，打造濁水溪以南首座觀光城，立委劉建國帶領觀光署長周永暉踏勘，近期內將在橋頭附近建造西螺遊客中心。記者蔡維斌／翻攝
為整合西螺大橋周邊景點，打造濁水溪以南首座觀光城，立委劉建國（左三）帶領觀光署長周永暉（左二）踏勘，將在橋頭附近建造西螺遊客中心。記者蔡維斌／翻攝
為整合西螺大橋周邊景點，打造濁水溪以南首座觀光城，立委劉建國（左三）帶領觀光署長周永暉（左二）踏勘，將在橋頭附近建造西螺遊客中心。記者蔡維斌／翻攝
為整合西螺大橋周邊景點，打造濁水溪以南首座觀光城，立委劉建國帶領觀光署長周永暉踏勘，近期內將在橋頭附近建造西螺遊客中心。記者蔡維斌／翻攝
為整合西螺大橋周邊景點，打造濁水溪以南首座觀光城，立委劉建國帶領觀光署長周永暉踏勘，近期內將在橋頭附近建造西螺遊客中心。記者蔡維斌／翻攝
觀光署長周永暉（左三）到西螺各景點踏勘，並就如何打造更完善的西螺觀光，與地方交換意見。記者蔡維斌／翻攝
觀光署長周永暉（左三）到西螺各景點踏勘，並就如何打造更完善的西螺觀光，與地方交換意見。記者蔡維斌／翻攝

老街 西螺大橋 觀光署

延伸閱讀

病主法將迎首次大翻修 立委提案盼明訂預立醫療諮商費

台灣奪2025年全球最便宜旅遊國 美媒大讚4優點

雲林旅運需求大 高鐵今起新增三班快速直達列車停靠雲林

大罷免宣講移師雲林 曹興誠感冒缺席、王義川炒熱全場

相關新聞

台南國際龍舟賽點燈祈福 今年參賽選手再創新高

2025台南市國際龍舟錦標賽將於5月27日至31日在台南運河盛大登場，市府今天傍晚在安平開台天后宮舉行啟動記者會，由市長...

打造濁水溪以南觀光門戶 劉建國邀觀光署進行西螺旅遊升級

因應雲林縣西螺鎮福興宮入選為觀光署114年度主要觀光遊憩據點，西螺鎮公所計畫將西螺打造為濁水溪以南第1座宗教農業觀光城，...

火流星劃夜空 阿里山風景區即時影像精彩記錄

台灣9日深夜超大火流星劃過天空，大地瞬間變亮，阿里山國家風景區6支網路即時影像記錄到這一刻；攝影達人黃源明說，透過網路科...

台南擬9月開徵家戶汙水下水道費 水費單會多這1筆費用

台南市府擬自9月1日起對家戶開徵汙水下水道使用費，隨水費徵收每度5元，已送議會審議，有議員認為台南汙水接管率僅29.6%...

台南慶助溫馨母親節 孩童自製蛋糕獻上甜美祝福

母親節前夕台南市有許多相關活動。市議員黃肇輝辦「母親節蛋糕DIY」公益活動，請烘焙老師指導上百名孩童自製母親節蛋糕，為媽...

北港模範母親禮物最特別！拍攝人生影片再送名師手縫拼布包

北港鎮公所將於5月11日表揚模範母親，精心為受獎媽媽拍攝訪談影片，與人分享她們默默付出辛勞的日常，透過網路讓更多年輕人，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。