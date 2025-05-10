打造濁水溪以南觀光門戶 劉建國邀觀光署進行西螺旅遊升級

因應雲林縣西螺鎮福興宮入選為觀光署114年度主要觀光遊憩據點，西螺鎮公所計畫將西螺打造為濁水溪以南第1座宗教農業觀光城，立委劉建國昨邀觀光署長周永暉暢遊西螺老街景點，決定率先建造首座遊客中心，再攜手推動從西螺大橋延伸老鎮的市街觀光。

西螺鎮長廖秋萍表示，西螺大橋是雲林重要門戶地標，承載無數歷史記憶，更擁有豐富的宗教文化底蘊，尤其位於延平老街的福興宮太平媽祖，每年吸引數百萬人次遊客，已成為旅遊休憩的熱門景點，今年更被入選為國家主要觀光遊憩據點，期待引進更多觀光資源，把西螺打造成跨過台灣母河濁水溪以南的第一座觀光城。

她指出，近年來積極完成蝴蝶公園、市區道路品質提升、旅客服務中心及揚塵防治等，為整合市鎮老街觀光，公所期待能建造遊客中心為據點，提供優質旅遊環坑與服務，未來再逐步擴展市街中心周邊的景點，讓到西螺拜拜的遊客，不只可逛老街，更可走進豆油廠、老米廠，深度探索產業、農業景點。

劉建國也指出，西螺擁有豐富宗教、農產文化資源，具發展深度旅遊潛力。未來將引進智慧導覽系統、老街景觀再造、文創市集與假日觀光廣場等，讓旅客不只「到此一遊」，更要「留下感動」。

為讓觀光署掌握西螺更完整的觀光脈動，劉建國帶領觀光署長周永暉、議員洪如萍等一行人，參拜福興宮太平媽、走訪延平老街、品嘗在地美食，親身體驗西螺豐富的文化觀光資源，廖秋萍以西螺規畫觀光導覽圖所標示的80個景點美食據點，說明西螺觀光的現況和未來。隨後轉往視察「西螺大橋周邊觀光旅遊中心」工程進度。

劉建國說，去年觀光署已核定補助2304萬元加上地方配合款共約4千餘萬元，近期內將發包在西螺大橋頭舊兵營旁建造旅遊中心，未來將加碼補助「藝術兵營」第2期經費，打造舊兵營成為一個藝術文創休閒據點，連接大橋周邊公園，形成完整觀光帶並提供更完善旅遊服務設施。