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火流星劃夜空 阿里山風景區即時影像精彩記錄

中央社／ 嘉義縣10日電
超大火流星於9日深夜11時47分劃過台灣夜空，瞬間照亮大地，阿里山國家風景區的即時影像鏡頭也捕捉到珍貴影像畫面。圖為隙頂生力農場拍下畫面。（翻攝畫面）中央社
超大火流星於9日深夜11時47分劃過台灣夜空，瞬間照亮大地，阿里山國家風景區的即時影像鏡頭也捕捉到珍貴影像畫面。圖為隙頂生力農場拍下畫面。（翻攝畫面）中央社

台灣9日深夜超大火流星劃過天空，大地瞬間變亮，阿里山國家風景區6支網路即時影像記錄到這一刻；攝影達人黃源明說，透過網路科技設備輔助，能彌補無法親臨現場的體驗。

昨天深夜11時47分超大火流星劃過天際，許多民眾嘖嘖稱奇，臉書（Facebook）粉專「漫步在雲端的阿里山」管理員黃源明側錄網路即時影像，集合成一段火流星出現的影片，貼在臉書供民眾欣賞。

黃源明指出，側錄火流星影像來源包括阿里山國家風景區的隙頂生力農場、隙頂二延平山觀景台、太平雲梯、牛埔仔草原、奮起湖及阿里山國家森林遊樂區的小笠原山觀景台。

其中隙頂生力農場成功拍攝到完整的火流星，其餘均為火流星劃過天際的閃亮畫面。至於台東南橫埡口的即時影像，也拍攝得非常清楚，甚至呈現強烈爆閃如白晝的畫面。

黃源明說，透過網路科技設備的輔助，即使錯過當下或是時間無法配合，但是掌握即時影像的黃金回溯時段，可以彌補無法親臨現場的體驗。

有專家表示，流星體高速進入大氣層後，因與空氣摩擦產生高溫而燃燒，燃燒時可能出現綠色或其它顏色光芒，屬自然現象，其顆粒比較大，亮度遠高於一般流星，俗稱「火流星」。

即時影像 網路 阿里山

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