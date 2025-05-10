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嘉藥大攜手西港社區 推動銀髮健康文化

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
學生帶領長輩進行多樣體適能活動。圖／校方提供
學生帶領長輩進行多樣體適能活動。圖／校方提供

嘉南藥理大學母親節前一連兩天到台南市西港區永樂里、金砂里及慶安里，舉辦「樂齡健康輕運動長輩活力小學堂」與「獅來運轉：西港獅面具創作趣工坊」社區活動，帶領社區長者以安全有效的運動及創作課程，促進身心靈健康及跨世代交流。

校方表示，活動由智慧生活學院承辦，結合專業運動指導及在地文化傳承，獲得在地居民熱烈回響，吸引眾多長輩踴躍參與，現場笑聲與掌聲不斷。

「長輩活力小學堂」由社工系溫如慧與陳振盛教授指導，社工系及高齡福祉與健康促進系學生專業學習與陪伴，帶領長輩進行多樣體適能活動，藉設計趣味與安全兼具運動，提升長者參與與心理健康，現場互動熱絡，增進了世代間的情感交流，也促進社區內情感連結與人際支持。

「獅來運轉面具創作趣工坊」由多媒系郭珮君教授與金獅傳說芝麻小農謝俊煌老師策劃，設計適合長輩與青年世代共學的DIY創作課程，活動除製作西港特色金獅面具，謝老師還介紹面具歷史脈絡與文化意涵，使參與者對傳統工藝文化及技藝精神有更深刻了解，共同創作與文化分享，活化在地文化記憶，也促進跨世代文化傳承與創新應用。

智慧生活學院院長薛雅明表示，這次活動將健康促進、藝術創作與文化傳承結合，不僅服務在地長輩也讓學生走出教室、走進社區，長輩感受到來自年輕世代的尊重與陪伴，學生有機會從實際參與中學會傾聽、同理與創新，跨系合作與地方參與，提升學生實務能力，正是嘉藥推動教育創新與在地連結的目標之一。

社區長輩開心展示自己做的西港獅面具。圖／校方提供
社區長輩開心展示自己做的西港獅面具。圖／校方提供
藉設計趣味與安全兼具運動，提升長者參與與心理健康。圖／校方提供
藉設計趣味與安全兼具運動，提升長者參與與心理健康。圖／校方提供
「獅來運轉面具創作趣工坊」金獅傳說芝麻小農謝俊煌老師指導創作。圖／校方提供
「獅來運轉面具創作趣工坊」金獅傳說芝麻小農謝俊煌老師指導創作。圖／校方提供
「獅來運轉面具創作趣工坊」由多媒系郭珮君教授與金獅傳說芝麻小農謝俊煌老師策劃。圖／校方提供
「獅來運轉面具創作趣工坊」由多媒系郭珮君教授與金獅傳說芝麻小農謝俊煌老師策劃。圖／校方提供

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