嘉藥大攜手西港社區 推動銀髮健康文化

嘉南藥理大學母親節前一連兩天到台南市西港區永樂里、金砂里及慶安里，舉辦「樂齡健康輕運動－長輩活力小學堂」與「獅來運轉：西港獅面具創作趣工坊」社區活動，帶領社區長者以安全有效的運動及創作課程，促進身心靈健康及跨世代交流。

校方表示，活動由智慧生活學院承辦，結合專業運動指導及在地文化傳承，獲得在地居民熱烈回響，吸引眾多長輩踴躍參與，現場笑聲與掌聲不斷。

「長輩活力小學堂」由社工系溫如慧與陳振盛教授指導，社工系及高齡福祉與健康促進系學生專業學習與陪伴，帶領長輩進行多樣體適能活動，藉設計趣味與安全兼具運動，提升長者參與與心理健康，現場互動熱絡，增進了世代間的情感交流，也促進社區內情感連結與人際支持。

「獅來運轉面具創作趣工坊」由多媒系郭珮君教授與金獅傳說芝麻小農謝俊煌老師策劃，設計適合長輩與青年世代共學的DIY創作課程，活動除製作西港特色金獅面具，謝老師還介紹面具歷史脈絡與文化意涵，使參與者對傳統工藝文化及技藝精神有更深刻了解，共同創作與文化分享，活化在地文化記憶，也促進跨世代文化傳承與創新應用。