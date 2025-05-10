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台南擬9月開徵家戶汙水下水道費 水費單會多這1筆費用

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市加速汙水下水道建設。圖／台南市水利局提供
台南市加速汙水下水道建設。圖／台南市水利局提供

台南市府擬自9月1日起對家戶開徵汙水下水道使用費，隨水費徵收每度5元，已送議會審議，有議員認為台南汙水接管率僅29.6%，遠低於新北與高雄，倉促推動、宣導不足，恐加重民眾負擔與反感，市府說開徵符合法規及使用者付費原則，並可減輕中央補助降低後的財政壓力，5月起陸續透過郵政寄發通知，加強宣導。

台南市截至今年4月底接管戶數約22.1萬戶，預估年底將提升至22.6萬戶。水利局表示，基於使用者付費原則，依據「台南市汙水下水道使用費徵收自治條例」，自2018年起優先針對事業、機關、學校及軍方開徵汙水下水道使用費，並以自來水用水量每度10元計費；並擬自9月起開徵家戶汙水下水道使用費。

市議陳怡珍則認為，市府預計9月1日起開徵家戶汙水下水道使用費，但多數市民對此政策毫無所悉， 且台南市汙水接管率僅29.6%，遠低於新北市的71.48%及高雄市50.75%的比例，此時倉促推動新制，恐增加一般家庭的經濟負擔。

陳怡珍說，六都中僅三都針對一般用戶收取汙水下水道使用費，台南市接管率偏低，此時推動開徵，不但時機不宜，也恐引發民怨。並舉新竹縣為例，採分階段減徵方式，初期每度僅收4元，至2025年才徵收5元，有效提供政策緩衝。「現在已是5月，離政策上路僅剩3個月，市府應審慎評估，避免引爆民怨。」

水利局說明，行政院規定未全面開徵汙水使用費的縣市政府，汙水工程案件補助比例由92%調降為87%，台南市因補助比例調降每年須持續增編約6000萬元，且全台已對家戶開徵汙水使用費的縣市為台北市、新北市、高雄市、新竹縣、南投縣及連江縣等縣市，徵收費用皆為每度5元。

水利局指出，依據規費法台南市汙水下水道平均單位使用費為每度14.74元，基於維護經濟、金融穩定、社會秩序等因素，擬減徵為每度5元，全案提送議會審議中，後續將視審議結果辦理公告及開徵；同時5月起透過中華郵政向民眾寄送E-POST接管確認單，加強向民眾宣導。

台南市北區後巷完成汙水接管，環境變得乾淨衛生。圖／台南市水利局提供
台南市北區後巷完成汙水接管，環境變得乾淨衛生。圖／台南市水利局提供

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