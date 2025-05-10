台南慶助溫馨母親節 孩童自製蛋糕獻上甜美祝福

母親節前夕台南市有許多相關活動。市議員黃肇輝辦「母親節蛋糕DIY」公益活動，請烘焙老師指導上百名孩童自製母親節蛋糕，為媽媽們獻上甜美有溫度的祝福。大內、左鎮區公所也表揚模範母親，向長年付出的母親們獻上最誠摯敬意與祝福。佳里警分局贈火鶴花束及蛋糕給女性同事。

黃肇輝表示，這已是第二年辦母親節蛋糕DIY，希望這樣溫馨又具意義的形式拋磚引玉，鼓勵更多企業與社會單位共同參與，照顧員工與弱勢，也能將愛心擴展至社會角落，一起打造有溫度的幸福鄰里。

黃肇輝說，活動能順利進行，感謝南灣里長詹瑞美響應與場地提供，立委林俊憲團隊、黃絲帶愛網關懷協會、北台南家扶中心永康服務處與向陽安親班鼎力協助。

大內區公所由各里里長陪同模範母親走過象徵榮耀的紅毯，區長陳俊達牽著每位媽媽進場並獻上康乃馨致意。環湖社區不老打擊樂團鼓聲開場，象徵母親們堅毅及無私的愛；大內健康快樂合唱團唱出子女對母親的感恩之情，讓現場氣氛更加溫馨感人。

大內各里今年推薦10名慈暉媽媽，包括石湖里陳楊淑彬、石城里陳姜林杏、石林里楊葉美輪、環湖里鄭劉信女、曲溪里吳秀雲、內郭里陳許月汝、內江里張秀枝、大內里陳雪娥、二溪里王郭錦雀、頭社里李惠香。

左鎮區10位慈暉媽媽由區長余基吉代表贈送匾額，安排子女贈送母親火鶴花，給媽媽大大的擁抱，重溫小時候媽媽抱我們睡覺喝奶，給我們內心溫暖和安全感，同時感謝媽媽多年來為家中打拚的辛勞。

今年左鎮區各里慈暉媽媽有光和里劉麗珠、榮和里陳水綢、左鎮里簡王勤、中正里林鄭惠蘭、睦光里鍾蓁、內庄里黃淑惠、岡林里王秀娥、草山里車金盞、二寮里陳順意、澄山里高傅金碧。

佳里分局長施衣峯則與佳里警友會辦事處主任周文雄至分局各單位，贈送火鶴花束及蛋糕，以象徵熱情、關懷的火鶴花感謝每位女性同仁對工作及家庭的盡責奉獻，讓同仁們倍感溫馨。