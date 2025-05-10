北港模範母親禮物最特別！拍攝人生影片再送名師手縫拼布包

北港鎮公所將於5月11日表揚模範母親，精心為受獎媽媽拍攝訪談影片，與人分享她們默默付出辛勞的日常，透過網路讓更多年輕人，體恤媽媽無私的愛，此外，更以曾拿下多項國際大獎聞名國內的北港拼布大師周秀惠新手縫製「拼布包包」送給模範母親，「慈母手中線」別具敬母深義。

劉厝社區發展協會千歲太鼓團多位媽媽舞者今天為迎接母親節熱身，太鼓、非洲鼓演出，節奏明快有力的鼓音，宛如擊出母親堅毅的生命之光，令人感動，北港高中話劇社自編自導的「媽媽咪呀」，一場母女日常爭執，情節動人，演活了母女情，贏得掌聲。

公所團隊也花了2個月到各里採訪模範母親並製作成影片，將在母親節當天首映，每段感人的故事都是媽媽汗水的累積，受訪媽媽幾乎都以一句「啊~攏過去了...」雲淡風輕細說個人持家的酸甜苦辣，這些人生養分也滋養著下一代，母親無言的愛全寫在影片中，鎮長蕭美文請大家觀賞分享。

「慈母手中線，遊子身上衣」是古老又感人的歌曲，刻畫出母子情深的意念，北港鎮公所今年以此發想，請來北港拼布工藝達人周秀惠，為辛苦的模範母親，打造客製化的拼布包包，作為母親節禮物。

鎮長蕭美文說，人生故事影片在公所官網播出，瀏覽率高達1.5萬次，尤其母親節客製化的創意禮物，更受媽媽喜愛，感謝榮獲國際大獎的周秀惠老師，願意花時間一針一線親手縫製30個拼布包，堪稱拼布界LV級手工包，是雲林今年最具意義的禮物。