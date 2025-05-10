秒飛巴黎！「台版巴黎聖母院」超美嘉義縣梅山天主堂竣工啟用

天主教嘉義教區梅山教堂1913年開教，供奉中華聖母抱耶穌態像，是教會指定朝聖地，年久失修歷經多年修繕，縣長翁章梁今天參加啟用典禮，稱讚教堂建築很美，紅色尖塔屋頂搭配教堂玻璃窗，有「台版巴黎聖母院」稱號，哥德式建築風格別具特色。

梅山中華聖母朝聖地聖堂修繕竣工感恩彌撒，由高雄教區總主教劉振忠主祭，嘉義教區主教浦英雄、台北教區輔理主教趙永吉、梵蒂岡教廷駐台代辦馬德範、基督教長老教會嘉義中會議長葉孟勳牧師，以及嘉義教區等各地30多名神父共祭，全台各地修會、修女、教友逾千人參加。

翁章梁說，梅山天主堂修建完成，哥德式建築號稱「台版巴黎聖母院」，教堂空間非常漂亮，也具有嚴肅、隆重感；教堂內供奉聖母衣著融入中華文化，依據資料記載是模仿「慈禧太后」穿著，天主教的聖母外觀與地方文化結合，世界各地都不太一樣，非常特別。

浦英雄說，聖堂內供奉中華聖母抱耶穌態像，身穿清朝官服、頭戴皇冠，是全台唯一1尊，全世界只有2尊，另1尊在義大利羅馬聖母堂。這尊聖母態像在2022年獲教宗方濟各批准「宗座加冕」， 是全台唯一獲此殊榮的聖母像，表彰聖母像對促進教友虔敬與熱誠具有貢獻。

浦英雄也說，昨天剛產生新的教宗，稱為「良十四教宗」，延續過去方濟各教宗政策，將會對全世界帶來很大影響，隨著修繕工程竣工，期盼將教堂打造成一處兼具朝聖、靈修、休閒遊憩等多功能的靈修中心，也歡迎非教友來參觀，獲得心靈上的充電。

牧靈中心組長鍾雅茹說，教堂整修工程分為3期，第1期是園區整修，第2期是教堂本體，第3期則是周圍停車場、廁所及玻璃窗，現有玻璃窗暫用貼紙代替，未來會更換為鑲嵌玻璃，第3期經費需1.8億元，但因台灣天主教友人數不多，目前募款金額不足1成，會持續努力。