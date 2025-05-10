眾神之都！台南開辦「宮廟博物館」認證助打造文化品牌

為保存宮廟內豐富多元的傳統工藝文化，台南市自2022年起推動「宮廟博物館」計畫，率全國之先建立認證制度，盼透過制度化運作，協助廟宇保存、活用並推廣工藝資產。即日起至6月2日止，凡設籍台南、依法登記立案的寺廟、宗教財團法人或宗教社會團體皆可提出申請。

文化局今天上午在首間獲認證的「台灣首廟天壇」舉辦徵件記者會，同步舉行徵件說明會，並公布懶人包，說明申請流程、文件準備及注意事項，盼降低廟方參與門檻，吸引更多宮廟投入。

文化局長黃雅玲表示，「宮廟博物館」不僅是文化資產保存的制度創新，也將結合數位應用，未來計畫將宮廟神獸轉化為IP形象，打造年輕世代更易親近的文化品牌，讓傳統工藝走入生活、走向永續。

文化局指出，該計畫推動至今已有7間宮廟完成認證，包括天壇燈光營造、府城隍廟語音導覽、三寮灣東隆宮文物展示等，皆具示範意義。去年首次開放申請時，共有13間宮廟通過初審，參與工藝盤點與輔導工作坊，深入認識自身文資特色，如柳營代天院人間國寶王保原的大型泥塑、開基靈祐宮的工藝導覽等，皆展現文化傳承潛力。

副市長葉澤山表示，「宮廟博物館計畫」推動以來，除透過盤點宮廟內的工藝資源，發掘精緻且極具在地性的工藝作品外，亦透過輔導培力，協助參與宮廟保存、維護、活用及推廣這些重要資產。