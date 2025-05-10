快訊

母親節最強優惠大集合！超過30家品牌 免費牛排、蛋糕、飲料買一送一統統有

不用買AirPods Pro 3…現在先買AirPods Pro 2！外媒曝3原因：不用等了

印巴衝突再升溫！巴總理召開核武決策機構會議 印度關閉境內32座機場

眾神之都！台南開辦「宮廟博物館」認證助打造文化品牌

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市副市長葉澤山（前排右五）出席「宮廟博物館認證」徵件記者會。圖／台南市政府提供
台南市副市長葉澤山（前排右五）出席「宮廟博物館認證」徵件記者會。圖／台南市政府提供

為保存宮廟內豐富多元的傳統工藝文化，台南市自2022年起推動「宮廟博物館」計畫，率全國之先建立認證制度，盼透過制度化運作，協助廟宇保存、活用並推廣工藝資產。即日起至6月2日止，凡設籍台南、依法登記立案的寺廟、宗教財團法人或宗教社會團體皆可提出申請。

文化局今天上午在首間獲認證的「台灣首廟天壇」舉辦徵件記者會，同步舉行徵件說明會，並公布懶人包，說明申請流程、文件準備及注意事項，盼降低廟方參與門檻，吸引更多宮廟投入。

文化局長黃雅玲表示，「宮廟博物館」不僅是文化資產保存的制度創新，也將結合數位應用，未來計畫將宮廟神獸轉化為IP形象，打造年輕世代更易親近的文化品牌，讓傳統工藝走入生活、走向永續。

文化局指出，該計畫推動至今已有7間宮廟完成認證，包括天壇燈光營造、府城隍廟語音導覽、三寮灣東隆宮文物展示等，皆具示範意義。去年首次開放申請時，共有13間宮廟通過初審，參與工藝盤點與輔導工作坊，深入認識自身文資特色，如柳營代天院人間國寶王保原的大型泥塑、開基靈祐宮的工藝導覽等，皆展現文化傳承潛力。

副市長葉澤山表示，「宮廟博物館計畫」推動以來，除透過盤點宮廟內的工藝資源，發掘精緻且極具在地性的工藝作品外，亦透過輔導培力，協助參與宮廟保存、維護、活用及推廣這些重要資產。

台南 文化局 文化資產

延伸閱讀

88萬的奢華冰箱台北當代藝博會首亮相 Gaggenau廚電新品黃金比例設計自帶光

桃園新制將上路 管制宮廟遶境、民俗活動噪音

台南文化局長黃雅玲就職 市長黃偉哲盼帶來新能量

工藝行旅首發團今成行訪中興新村 踩著協力車體驗花園城市

相關新聞

眾神之都！台南開辦「宮廟博物館」認證助打造文化品牌

為保存宮廟內豐富多元的傳統工藝文化，台南市自2022年起推動「宮廟博物館」計畫，率全國之先建立認證制度，盼透過制度化運作...

雲林六房媽祖今天起駕「搬新家」 數萬信徒隨香今晚抵土庫新紅壇

雲林年度宗教盛事「雲林六房媽過爐」今天清晨6點從斗南股烏瓦磘紅壇起駕，將以步行繞行各股，預計今晚抵達土庫股過港紅壇，一早...

從嫁妝必備到客製潮鞋 台南百年木屐店堅持手工傳達溫度

木屐是台灣早年常見的衣著用品，位於台南市西門路二段的振行鞋行，是目前全台少數仍手工製作木屐的老店。創辦人郭全祿於日治時期...

與星雲大師交情深 白河大仙寺傳證長老圓寂今獲總統褒揚令

台南白河大仙寺第11任住持傳證長老25日圓寂，享壽83歲，今天舉行圓寂傳供讚頌大典，總統府國策顧問「志明」康銀壽代表頒發...

南韓YouTuber分享台灣鯛泡菜飯 黃偉哲笑稱 「sexy food」

台灣鯛是台南養殖漁業的重要代表，具國際市場潛力，南韓藝人YouTuber尹到怡與台南市長黃偉哲日前造訪台南學甲「亮哥生態...

台南市廢除大樓化糞池 補助翻倍

台南市公共汙水下水道接管率僅29%，居六都第4名，市府去年訂補助要點，鼓勵大樓加速廢除化糞池或改設汙水坑，提高接管普及率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。