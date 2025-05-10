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雲林六房媽祖今天起駕「搬新家」 數萬信徒隨香今晚抵土庫新紅壇

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
國家重要民俗的雲林縣六房媽過爐，今天由雲林縣長張麗善等人引燃起馬炮後起駕，將從斗南股烏瓦磘紅壇預計今晚抵達土庫股過港紅壇。記者蔡維斌／攝影
國家重要民俗的雲林縣六房媽過爐，今天由雲林縣長張麗善等人引燃起馬炮後起駕，將從斗南股烏瓦磘紅壇預計今晚抵達土庫股過港紅壇。記者蔡維斌／攝影

雲林年度宗教盛事「雲林六房媽過爐」今天清晨6點從斗南股烏瓦磘紅壇起駕，將以步行繞行各股，預計今晚抵達土庫股過港紅壇，一早即湧入數萬名信徒隨香，遶境隊伍綿延達數公里，即便飄雨也澆不息信徒熱情，場面壯觀熱鬧。

六房媽祖過爐儀式今天凌晨3點展開團拜，隨後4大將公登轎率先出發，新舊爐主完成移交，5點半恭請六房媽神尊登轎，中軍班唱班，在完成點起馬炮，信眾高喊「進喔！進喔！」護送媽祖登轎起駕。

烏瓦磘紅壇今天凌晨不到4點即湧入眾多信徒，志工、社團也發送各式各樣食物、飲料、點心及結緣品，5點45分由雲林縣長張麗善、立委劉建國、張嘉郡、丁學忠及許宇甄、雲林縣議長黃凱、中華民國六房媽會理事長徐萬成等人點起馬炮，6點吉時到六房媽副駕、正駕的鑾轎依序起駕。

數萬信徒有徒步、有騎腳踏車、機車或開車隨行神轎後側，一路上鑽轎底人龍延綿達1公里。有信徒說，為鑽轎底求平安，一早5點多就來排隊。

雲林「六房媽」過爐，最大特色是「有神無廟」，媽祖沒有固定廟宇供奉，每年由斗南、土庫、斗六、大埤、虎尾等5鄉鎮組成的5股34庄，擲筊選出爐主再建造紅壇輪值供奉，每年農曆4月中旬「搬家」移駕到下一個輪值股奉祀，同時藉過爐移駕，讓媽祖鑾駕遶境賜福。

「六房媽過爐」每年吸引逾10萬信徒人潮挑香擔、鮮花、燈籠隨香，形成國內別具規模、的「神明搬家」活動，2013年登錄為雲林縣無形文化資產，2017年登錄為國家重要民俗。

六房媽祖預計今晚9時抵達新家的土庫鎮越港紅壇安座，將會再掀起一次熱潮，土庫鎮家家戶戶也大開流水席宴客同慶，來自各地的信徒也爭相抵土庫參拜，愈晚愈熱鬧。

屇房媽祖起駕前，依古俗由中軍班唱班，頗為特殊。記者蔡維斌／翻攝
屇房媽祖起駕前，依古俗由中軍班唱班，頗為特殊。記者蔡維斌／翻攝
國家重要民俗的雲林縣六房媽過爐，今天從斗南股烏瓦磘紅壇起駕，預計今晚抵達土庫股過港紅壇，一大早吸引成千上萬信眾隨香。記者蔡維斌／攝影
國家重要民俗的雲林縣六房媽過爐，今天從斗南股烏瓦磘紅壇起駕，預計今晚抵達土庫股過港紅壇，一大早吸引成千上萬信眾隨香。記者蔡維斌／攝影
國家重要民俗的雲林縣六房媽過爐，今天從斗南股烏瓦磘紅壇起駕，傳統陣頭熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影
國家重要民俗的雲林縣六房媽過爐，今天從斗南股烏瓦磘紅壇起駕，傳統陣頭熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影
國家重要民俗的雲林縣六房媽過爐，今天從斗南股烏瓦磘紅壇起駕，預計今晚抵達土庫股過港紅壇，沿途不少信徒爭相鑽轎底求平安。記者蔡維斌／攝影
國家重要民俗的雲林縣六房媽過爐，今天從斗南股烏瓦磘紅壇起駕，預計今晚抵達土庫股過港紅壇，沿途不少信徒爭相鑽轎底求平安。記者蔡維斌／攝影
國家重要民俗的雲林縣六房媽過爐，今天從斗南股烏瓦磘紅壇起駕，預計今晚抵達土庫股過港紅壇。記者蔡維斌／攝影
國家重要民俗的雲林縣六房媽過爐，今天從斗南股烏瓦磘紅壇起駕，預計今晚抵達土庫股過港紅壇。記者蔡維斌／攝影
國家重要民俗的雲林縣六房媽過爐，今天從斗南股烏瓦磘紅壇起駕，預計今晚抵達土庫股過港紅壇。記者蔡維斌／攝影
國家重要民俗的雲林縣六房媽過爐，今天從斗南股烏瓦磘紅壇起駕，預計今晚抵達土庫股過港紅壇。記者蔡維斌／攝影

媽祖 雲林

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