從嫁妝必備到客製潮鞋 台南百年木屐店堅持手工傳達溫度

木屐是台灣早年常見的衣著用品，位於台南市西門路二段的振行鞋行，是目前全台少數仍手工製作木屐的老店。創辦人郭全祿於日治時期向日本師傅學藝，並於打棕街（今忠明街）開業，至1930年代，第二代郭澤根在西門圓環設店，現由第三代郭宗興接手。他自小耳濡目染，在父親嚴格要求下磨出好手藝，對木屐工藝懷抱深厚情感。

市府觀光旅遊局長林國華表示，木屐在台灣歷史悠久，明清時期即是先民日常用品，日治時期更普及使用。由於台灣氣候濕熱、降雨頻繁，木屐材質透氣吸濕、鞋底厚實，方便行走於泥濘地，是戰後家庭的必備鞋款。振行鞋行過去盛極一時，曾擁有6、70名師傅，單日銷售兩三千雙，訂單遍及金門、馬祖及澎湖。

郭宗興說，台南人對木屐特別重視，過去嫁娶時，嫁妝中必備木屐壓箱，象徵財富興旺，俗語說「穿木屐好賺食，金銀財寶滿大廳」。至今仍有長輩為子孫備嫁妝選購木屐。道教科儀中，道士登棚拜表也須穿木屐，象徵「步上雲天登天闕」，每年仍有上千雙木屐供應儀式所需。

隨著塑膠製品興起、藍白拖流行，木屐一度沒落。直到塑化劑事件引發民眾對健康的關注，木屐才漸漸回歸視野。郭宗興順勢將傳統木屐結合保健與時尚，推出能順應腳底與拇趾弧度的手工款式，改善步姿。他還在鞋跟設計雕花，開發機能款、時尚款，提供客製服務，吸引不少企業主親訪訂製。

他說，木屐製作程序繁瑣，從選木、陰乾、短切割、倒角、雕刻、刨、燒磨、黏合等，依鞋型需10幾到30幾道工序，鞋台還須配合文工尺寸。每雙木屐皆量腳訂製，與觀光區販售的制式商品大異其趣。儘管無法量產，他仍堅持手工製作，傳遞木頭的溫度，也守護逐漸失傳的工藝。