與星雲大師交情深 白河大仙寺傳證長老圓寂今獲總統褒揚令

台南白河大仙寺第11任住持傳證長老25日圓寂，享壽83歲，今天舉行圓寂傳供讚頌大典，總統府國策顧問「志明」康銀壽代表頒發總統褒揚令，市長黃偉哲贈「卓越市民表揚狀」。賴清德總統前天趁出席八田與一追思會，已先到大仙寺致意。

讃頌大典由中國佛教會理事長心茂大和尚主持，除誦經祈福、讃頌追思，眾弟子並獻上懷念詞，感念師恩，場面肅穆感人。嘉義市長黃敏惠、嘉義市議長陳姿妏，前嘉義縣長李雅景與台南市立委賴惠員、市議員沈家鳳、王宣貿也到場拈香。

大仙寺圓智和尚表示，傳證法師擔任大仙寺住持後展開重建工程，調整及強化寺院組織，並興辦慈善福利事業嘉惠眾生，畢生致力於弘揚佛法、振興宗教文化、弘法利生，深受社會各界景仰尊崇。

黃偉哲表示，傳證老和尚以堅定信念與柔和心志，將佛法落實於生活，長年推動公益與地方文化，深受台南市民敬仰。為表彰其卓越貢獻，市府特贈表揚狀，代表市民向老和尚致上最深的敬意與感謝。

傳證長老生前與佛光山開山祖師星雲大師相交甚篤，佛光山台南區總住持滿舟法師昨率信眾300多人誦經持咒，「祈願傳證長老乘願再來，廣度群迷，利益眾生。」

大仙寺表示，傳證長老俗名吳德久，1943年出生於雲林四湖，俗家務農，1956年四湖飛沙國小畢業後，因家庭經濟因素，前往北港糖廠工作；後來分別從事木業、塑膠射出等工作。21歲時首度聽聞嘉義天龍寺住持賢頓法師講說佛法，心中充滿法喜，23歲皈依圓慈法師。

傳證長老後來至白河大仙寺參訪，與開參上人結緣。1975年還未出家的傳證跟隨開參上人全台行腳，途中開參上人因路邊砂石車翻覆，埋在砂石堆中重傷圓寂。圓寂前，交代傳證長老要回寺做「大仙人」，傳證長老自此長居大仙寺。

傳證長老1988年與圓本法師在嘉義縣竹崎鄉創建三寶山靈嚴禪寺。1996年接任大仙寺住持，曾出任世界佛教會副會長、中國佛教會常務監事等職務，更捐助偏遠地區創建學校，救助貧苦，啟發人性向善，宣揚佛教慈悲喜捨精神。