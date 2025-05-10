南韓YouTuber分享台灣鯛泡菜飯 黃偉哲笑稱 「sexy food」

台灣鯛是台南養殖漁業的重要代表，具國際市場潛力，南韓藝人YouTuber尹到怡與台南市長黃偉哲日前造訪台南學甲「亮哥生態養殖場」，拍攝台灣鯛主題影片，不僅親自下水捕魚，還合力下廚，製作鹽烤鯛魚、鯛魚粥與泡菜鯛魚飯等料理。黃偉哲幽默稱韓式鯛魚料理是「sexy food」，展現台灣鯛料理的多元與魅力。

來自南韓女團FANATICS的藝人尹到怡，近來透過個人YouTube頻道積極分享她在台灣的生活，尤其對台南這座充滿美食與人情味的城市情有獨鍾。近日，她特別前往台南學甲區的「亮哥生態養殖場」，拍攝一支台灣鯛的主題影片。

尹到怡不僅深入了解台灣鯛的生態養殖過程，還親自下水挑戰捕魚。儘管在水中站不穩一度陷入窘境，但在亮哥與亮嫂的協助下，最終成功捕獲一尾超大台灣鯛，讓她又驚又喜，頻頻驚呼。

捕魚體驗後，活動進入料理實作階段。自稱廚藝不佳的尹到怡，在亮嫂的指導下與市長黃偉哲一同烹調三道家常鯛魚料理，包括台式鹽烤鯛魚、鯛魚粥，以及融合韓式風味的泡菜鯛魚飯。黃偉哲更學起韓國流行語，笑稱韓式泡菜鯛魚飯是「sexy food」，現場氣氛輕鬆愉快。

當尹到怡詢問市長最喜歡哪一道鯛魚料理時，黃偉哲幽默地說，「小孩子才做選擇，我全都要！」他最後也點名幾道最愛，包括魚下巴、黃金鯛魚塊、泰式酸辣鯛魚與照燒鯛魚片，展現出台灣鯛料理兼具在地風味與國際魅力。