聽新聞
0:00 / 0:00
台南市廢除大樓化糞池 補助翻倍
台南市公共汙水下水道接管率僅29%，居六都第4名，市府去年訂補助要點，鼓勵大樓加速廢除化糞池或改設汙水坑，提高接管普及率，但去年僅1案申請，議員質詢指補助太少意願不高；市府說，本月起加碼補助，改善大樓化糞池造成異味、衛生死角及維護成本高等問題。
截至4月底台南接管戶數約22.1萬戶，市府預估年底將提升至22.6萬戶，為鼓勵更多市民參與改善環境，推動大樓用戶接管，市府去年1月26日公告改善建築物既有化糞池補助要點，針對已設公共汙水下水道區域內，地下設化糞池建築物住戶補助。
申請者須以重力方式將汙水排入下水道系統，並完成化糞池廢除或改設為汙水坑，但推動首年成效有限，去年僅1處大樓申請；市議員盧崑福議會質詢水利局長邱忠川，指大樓住戶有意願，每年可省1、20萬元抽化廢池費用，但補助金額誘因不足，「大樓有幾百戶」，水利局有心推動接管率就要提高補助。
邱忠川說，市府從5日起至2027年5月4日，加碼補助，補助金額為六都最高。廢除化糞池者，每處補助由5萬8000元提高至11萬6000元；改設為汙水坑者，依地下樓層不同，由原訂7萬2000元至10萬8000元，提高至14萬4000元至21萬6000元。
市長黃偉哲表示，化糞池改善不僅提升住戶生活品質，也助於減少病媒蚊孳生與異味問題，同時省去每年動輒數十萬元抽肥與維護費用，希望透過財政支持，加快老舊設施淘汰與接管進度，營造更潔淨、健康的生活環境。水利局表示，今年已10多件有申請意願，盼透過擴大補貼，吸引更多社區加入，共同改善都市基礎設施與居住品質。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言