台南市廢除大樓化糞池 補助翻倍

台南市公共汙水下水道接管率僅29%，居六都第4名，市府去年訂補助要點，鼓勵大樓加速廢除化糞池或改設汙水坑，提高接管普及率，但去年僅1案申請，議員質詢指補助太少意願不高；市府說，本月起加碼補助，改善大樓化糞池造成異味、衛生死角及維護成本高等問題。

截至4月底台南接管戶數約22.1萬戶，市府預估年底將提升至22.6萬戶，為鼓勵更多市民參與改善環境，推動大樓用戶接管，市府去年1月26日公告改善建築物既有化糞池補助要點，針對已設公共汙水下水道區域內，地下設化糞池建築物住戶補助。

申請者須以重力方式將汙水排入下水道系統，並完成化糞池廢除或改設為汙水坑，但推動首年成效有限，去年僅1處大樓申請；市議員盧崑福議會質詢水利局長邱忠川，指大樓住戶有意願，每年可省1、20萬元抽化廢池費用，但補助金額誘因不足，「大樓有幾百戶」，水利局有心推動接管率就要提高補助。

邱忠川說，市府從5日起至2027年5月4日，加碼補助，補助金額為六都最高。廢除化糞池者，每處補助由5萬8000元提高至11萬6000元；改設為汙水坑者，依地下樓層不同，由原訂7萬2000元至10萬8000元，提高至14萬4000元至21萬6000元。

市長黃偉哲表示，化糞池改善不僅提升住戶生活品質，也助於減少病媒蚊孳生與異味問題，同時省去每年動輒數十萬元抽肥與維護費用，希望透過財政支持，加快老舊設施淘汰與接管進度，營造更潔淨、健康的生活環境。水利局表示，今年已10多件有申請意願，盼透過擴大補貼，吸引更多社區加入，共同改善都市基礎設施與居住品質。