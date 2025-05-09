府城300年 「城是生活」邀民眾穿越全台唯一「甕城」古城門
今年適逢台灣府城城垣城門啟建滿300周年，台南市政府文化局特別選在當年動工的5月9日，舉辦「城是生活－打開大南門、入城護城」紀念活動，今天下午5時25分（象徵1725年）正式展開，台南市長黃偉哲出席與古都城緣聯盟、沿線學校代表等關心府城文化的各界人士齊聚城門，揭開城門啟建300周年系列活動的序幕。
黃偉哲表示，「府城300」的意義在於紀念由台灣人親手興建的城市「台南府城」，與荷蘭人於鹿耳門興建熱蘭遮城不同，府城象徵的是台灣人自主建城的歷史與文化記憶。他特別感謝市府團隊、文化局及多位策展老師的努力，讓台南的甕城被重新認識與重視。這座甕城不僅是全台少數保存下來的重要古蹟，更是台南文化深厚底蘊的象徵。
黃偉哲指出，今日象徵性地重新打開城門，不只是重現歷史場景，更代表著「生活府城、建城300」的新篇章正式展開。他期盼透過一系列活動，讓更多市民深入了解府城的歷史，進一步參與並認同台南的文化發展。
文化局說明，大南門是目前全台唯一保有「甕城」形制的古城門。雖然平日甕城空間開放參觀，但因北側緊鄰建興國中，穿越整座城門入城的經驗相當珍貴。此次活動以貼近生活的策展方式，鼓勵市民重新認識城牆存在的價值，進一步思考它如何靜靜守護著台南的歲月與故事，呈現歷史與現代共生的城市風貌。
「城是生活」嘉年華10日與11日母親節周末登場，將在大南門周邊熱鬧展開。活動期間城門將全面開放，讓市民從城門內外兩側親身體驗進城的歷史情境。嘉年華內容豐富，包含表演、互動展覽與創作等，邀請市民走進這座古蹟歷史場域，感受古城與現代生活交織的節奏，體會府城已不僅是歷史遺跡，更深深植入市民的日常生活與文化記憶之中。
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