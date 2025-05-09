快訊

專訪／「最美士官長」變上市生技董座夫人 聞拼4胎嚇到不寒而慄

任天堂Switch 2台北體驗會7月5日登場！抽選制、超詳細2組別報名規則一次看

還假於民「這2節日在周末」補假有譜 明年春節怎補班將再討論

府城300年 「城是生活」邀民眾穿越全台唯一「甕城」古城門

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
今年適逢台灣府城城垣城門啟建滿300周年，台南市文化局選在當年動工的5月9日，在大南門舉辦「城是生活－打開大南門、入城護城」紀念活動。圖／台南市政府提供
今年適逢台灣府城城垣城門啟建滿300周年，台南市文化局選在當年動工的5月9日，在大南門舉辦「城是生活－打開大南門、入城護城」紀念活動。圖／台南市政府提供

今年適逢台灣府城城垣城門啟建滿300周年，台南市政府文化局特別選在當年動工的5月9日，舉辦「城是生活－打開大南門、入城護城」紀念活動，今天下午5時25分（象徵1725年）正式展開，台南市長黃偉哲出席與古都城緣聯盟、沿線學校代表等關心府城文化的各界人士齊聚城門，揭開城門啟建300周年系列活動的序幕。

黃偉哲表示，「府城300」的意義在於紀念由台灣人親手興建的城市「台南府城」，與荷蘭人於鹿耳門興建熱蘭遮城不同，府城象徵的是台灣人自主建城的歷史與文化記憶。他特別感謝市府團隊、文化局及多位策展老師的努力，讓台南的甕城被重新認識與重視。這座甕城不僅是全台少數保存下來的重要古蹟，更是台南文化深厚底蘊的象徵。

黃偉哲指出，今日象徵性地重新打開城門，不只是重現歷史場景，更代表著「生活府城、建城300」的新篇章正式展開。他期盼透過一系列活動，讓更多市民深入了解府城的歷史，進一步參與並認同台南的文化發展。

文化局說明，大南門是目前全台唯一保有「甕城」形制的古城門。雖然平日甕城空間開放參觀，但因北側緊鄰建興國中，穿越整座城門入城的經驗相當珍貴。此次活動以貼近生活的策展方式，鼓勵市民重新認識城牆存在的價值，進一步思考它如何靜靜守護著台南的歲月與故事，呈現歷史與現代共生的城市風貌。

「城是生活」嘉年華10日與11日母親節周末登場，將在大南門周邊熱鬧展開。活動期間城門將全面開放，讓市民從城門內外兩側親身體驗進城的歷史情境。嘉年華內容豐富，包含表演、互動展覽與創作等，邀請市民走進這座古蹟歷史場域，感受古城與現代生活交織的節奏，體會府城已不僅是歷史遺跡，更深深植入市民的日常生活與文化記憶之中。

今年適逢台灣府城城垣城門啟建滿300周年，台南市文化局選在當年動工的5月9日，在大南門舉辦「城是生活－打開大南門、入城護城」紀念活動。圖／台南市政府提供
今年適逢台灣府城城垣城門啟建滿300周年，台南市文化局選在當年動工的5月9日，在大南門舉辦「城是生活－打開大南門、入城護城」紀念活動。圖／台南市政府提供
今年適逢台灣府城城垣城門啟建滿300周年，台南市文化局選在當年動工的5月9日，在大南門舉辦「城是生活－打開大南門、入城護城」紀念活動。圖／台南市政府提供
今年適逢台灣府城城垣城門啟建滿300周年，台南市文化局選在當年動工的5月9日，在大南門舉辦「城是生活－打開大南門、入城護城」紀念活動。圖／台南市政府提供
今年適逢台灣府城城垣城門啟建滿300周年，台南市文化局選在當年動工的5月9日，在大南門舉辦「城是生活－打開大南門、入城護城」紀念活動。圖／台南市政府提供
今年適逢台灣府城城垣城門啟建滿300周年，台南市文化局選在當年動工的5月9日，在大南門舉辦「城是生活－打開大南門、入城護城」紀念活動。圖／台南市政府提供

文化局 黃偉哲

延伸閱讀

清領台灣府城啟建日 打開大南門紀念建城300年

台南河樂廣場設「520愛情許願池」 逾10萬粉紅泡泡營造浪漫

台南永康國小女籃全國聯賽第三 歷來最佳黃偉哲送禮嘉勉

防異味！南市加碼大樓化糞池廢除補助 最高達21.6萬元

相關新聞

府城300年 「城是生活」邀民眾穿越全台唯一「甕城」古城門

今年適逢台灣府城城垣城門啟建滿300周年，台南市政府文化局特別選在當年動工的5月9日，舉辦「城是生活－打開大南門、入城護...

每年2次揪甘心 雲林郵局今邀近百名銀髮保戶出遊

雲林縣老年人口多，雲林郵局考量壽險保戶中有許多銀髮族，為鼓勵長者走到戶外，每年2次招待銀髮保戶出遊，今招待近百名銀髮保戶...

老舊漏水的虎尾第1市場已近90年歷史 今起動工分批修繕

雲林縣虎尾第1公有零售市場已有近90年歷史，是虎尾最古老的傳統市場。建築老舊失修地方盼能改善，經鎮公所爭取獲經濟部補助1...

台南機場拚國際航線復航 市府：年底有機會

台南市長黃偉哲去年8月至今年3月共8度出訪海外，行程多以行銷台南農產品為主。台南市議員蔡筱薇今天指出，肯定市府積極推廣農...

褒忠產業園區胎死腹中？ 褒忠鄉代會定期會移師預定地抗議

雲林縣褒忠鄉265公頃產業園區，行政院雖已核定，但拖了5年毫無動靜，褒忠鄉代表會定期會今天移師到基地現場開會，要求公所說...

嘉縣衛生局招募長照專員 周休2日免輪班起薪逾4萬

嘉義縣衛生局招募「照顧管理專員」與「照護管理督導」，照顧管理專員起薪42120元，免輪三班、周休二日，照顧管理督導起薪4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。