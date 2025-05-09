受美國關稅衝擊大 南市汽機車零組件產業喊話政府協助

面對美國關稅政策對出口產業造成的影響，台南市政府今日召開「台灣汽機車研發暨策略聯盟」訪視輔導會議，由市府副秘書長殷世熙主持，邀集產官研界共同商討因應對策。會中包括聯盟理事長曾宗賢、經濟發展局局長張婷媛、經濟部國際貿易署高雄辦事處副主任張添復、外貿協會南部辦事處主任周秀芬，以及逾20家業者代表與會。

汽機車零組件產業是台南的重要產業聚落，卻在此次美國關稅政策下受創最深。業者會中反映，現行申請政府補助流程繁瑣、銀行貸款額度難提升、補助款納入課稅範圍等問題，盼中央單位能針對實務面改善。對此，國貿署副主任張添復承諾將彙整意見，轉呈中央研議可行對策。

市府也邀請台南中小企業服務團介紹目前可申請的中央及地方協助方案。中央方案包括：貿易融資利息減碼、外銷貸款優惠保證、中小微企業貸款加碼、研發與設備支出抵減、國際市場開發補助等。地方層級則提供：中小企業服務團訪視計畫、中小企業信用保證貸款、數位轉型應用、全球經貿拓展、以及會展參展補助等實質支持。

市長黃偉哲指出，台南汽機車零組件產業自2008年成立策略聯盟，至今已邁入第17年，會員總數達149人，形成具競爭力的產業聚落。市府高度關注國際經貿變化，將持續擴大輔導資源與行銷能量，協助在地企業穩健應對挑戰。