揪甘心！每年2次 雲林郵局今邀近百名銀髮保戶出遊

雲林縣老年人口多，雲林郵局考量壽險保戶中有許多銀髮族，為鼓勵長者走到戶外，每年2次招待銀髮保戶出遊，今招待近百名銀髮保戶到古坑創樂子體驗多肉植栽手作課程，有長者說，每年繳的保費不多，但郵局從來沒有忘記他們，每次都很期待一起出遊活動。

雲林郵局在創樂子生活學苑舉辦銀髮踏青樂悠郵暨關懷獨居長者活動，邀請93名65歲以上壽險保戶及家屬、獨居長者參與多肉花藝手作活動，長者仔細在郵局便利箱造型的花器中栽種多肉植物，一邊跟郵局員工話家常。

雲林郵局指出，郵局壽險保戶中有很多年長者，為鼓勵長者出門走走，增進社會互動，多年前開始每年二次招待長者出遊，費用全免，長者參與度很高。