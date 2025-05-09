清領台灣府城啟建日 打開大南門紀念建城300年

300年前的5月9日，清領台灣府城啟建，台南市政府、學校、文史團體今天響應「五九圍城」活動，台南市長黃偉哲入夜前更打開、走進大南門，以入城護城紀念這個特別的日子。

清領台灣府城於1725年5月9日興工啟建，300年後，台灣府城14座城門僅剩大南門、大東門、兌悅門及小西門殘存，其中大南門是台灣僅存的「甕城」，也是「五九圍城」重點，今天罕見地打開城門。

黃偉哲入夜前打開、走進大南門，以「城是生活－打開大南門、入城護城」活動紀念這個特別的日子，同時宣布嘉年華盛會5月10日起連2天登場，屆時將開放大南門城門，讓人穿越城門，體驗進城氛圍，感受城門內外空間樣貌。

黃偉哲表示，台灣人親手興建「台南府城」，和荷蘭人在鹿耳門興建熱蘭遮城（現址安平古堡）不同，府城代表台灣人自主建城歷史和文化記憶。大南門這座甕城更是台南文化深厚底蘊的象徵，打開城門也重現了歷史場景。

台南市教育局也攜手古都保存再生文教基金會，推動「五九圍城」校園版慶典活動，全市18所學校逾4600名師生以「圍城快閃」串聯，各自發揮創意，記憶這座古城樣貌。

大南門又稱「寧南門」，從城牆門洞進入，「寧南門」3個大字就在城門之上。提起大南門，老台南人順口就會說「南門城」，主要是大南門上有城樓，兩側有城牆環繞，城牆呈半月型，又稱為「月城」。清領台灣府城垣8座甕城中，如今只剩大南門。

如同日本關西大阪城，大南門也非「原汁原味」，這座始建於清朝雍正3年（西元1725年）的城門，清朝乾隆元年（西元1736年）才改以石材興建；日本治台後，大南門、大東門成為日治台灣府城垣最早被修繕的兩座城門。