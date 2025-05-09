老舊漏水的虎尾第1市場已近90年歷史 今起動工分批修繕

雲林縣虎尾第1公有零售市場已有近90年歷史，是虎尾最古老的傳統市場。建築老舊失修地方盼能改善，經鎮公所爭取獲經濟部補助1500萬，將進行市場C棟整修，今天舉辦動工典禮，公所表示，這是第一市場「整容」的首部曲，預計180天完工，後續將再爭取改建其他棟，讓市場完美重生。

虎尾第一公有零售市場建於1936年，其中第一賣場是日治時期的L型洋風建築，具獨特歷史意義，但隨年代久遠，市場腹地向外擴張、增建，多年來幾乎未曾有過大規模修繕，致建築老舊不符時宜使用。

虎尾鎮公所盤點第一市場共有A、B、C、D、E、G、H、I等8棟建物，其中E、H棟登錄為縣定歷史建築。不過市場已出現屋頂漏水、電線老舊、水泥牆面脫落等問題，急需整修。日前獲經部1500萬補助，決定先從使用超過60年的C棟先行整修。

今天動工儀式由雲林縣長張麗善、經濟部商業發展署副署長陳秘順、虎尾鎮長林嘉弘、虎尾鎮代會主席陳明聖等人主持，林嘉弘表示，C棟占地約560平方公尺，目前有17家業者承租22間攤位，總施工範圍包含內外牆面改善、老舊電線更新、處理漏水問題及遮陽棚更新。

林鎮長表示，為顧及尚有店家在營業，施工單位將採逐戶方式施工，降低對民眾、店家影響，工程預計180天約11月底完工，屆時將呈現截然不同的市場新風貌，作為第一市場改建的「首部曲」，未來將會持續爭取修繕。

張麗善感謝經濟部全額補助，日後將責成縣府建設處繼續針對公有市場進行整體改善，讓民眾感受到購物環境衛生安全的提升。