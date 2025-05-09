台南機場拚國際航線復航 市府：年底有機會

台南市長黃偉哲去年8月至今年3月共8度出訪海外，行程多以行銷台南農產品為主。台南市議員蔡筱薇今天指出，肯定市府積極推廣農業品牌，但外交出訪不應僅止於農產行銷，應同步推動實質交通與經貿連結，呼籲市府爭取與友好城市互開國際航線，重啟台南機場國際功能。

台南機場原本設有飛往香港、大阪、武漢、胡志明市等多條國際定期航線，但疫情爆發以後長期停擺，2023年底最後一條前往越南的包機停飛後，台南機場已無任何定期國際航班，去年全年僅接待3130名包機旅客，國際機場幾近名存實亡。

蔡筱薇今天在議會質詢時呼籲市府出訪期間，應主動向友好城市提出合作航線的邀請，爭取互飛機會，擴大城市外交與國際能見度。

針對市府出訪與外交業務的協調整合，蔡筱薇也要求新聞處扮演更積極的角色，統整市府各局處對外交的需求，成為對外交流的統籌單位，以提高行政效率並強化交流成效。

對此，新聞處長蘇恩恩回應指出，昨天日本金澤市市長村山卓來台南拜會市長黃偉哲，會中台灣虎航董事長黃世惠也到場致意，現場確實有針對航線互飛進行初步討論，市府將持續朝促成台南機場國際航線復飛的目標努力，爭取今年底前促成首條新航線啟航。