台南河樂廣場設「520愛情許願池」 逾10萬粉紅泡泡營造浪漫
迎接即將到來的520浪漫檔期，台南市政府將自5月17日至6月30日於河樂廣場推出「Double52000」愛情許願池，現場以超過十萬顆粉紅泡泡球打造夢幻場景，邀請市民與遊客共度甜蜜時光。
台南市長黃偉哲今天出席於福爾摩沙遊艇酒店舉辦的行銷記者會，為活動宣傳造勢。他現場轉動「幸福扭蛋機」，抽中五星級飯店雙人晚餐券，開心表示將與太太共度約會時光。他提到，從西洋情人節、白色情人節到七夕與520，台灣人越來越懂得在節日中創造浪漫，「不必飛去布拉格，在台南就能擁有專屬許願池」。
市府觀光旅遊局表示，「Double52000」活動期間除主體泡泡許願池外，現場設有「玫瑰花拍照打卡區」、「幸福扭蛋機」等裝置，扭蛋機內含共1600項、總價值超過50萬元的獎品，皆由在地旅宿、伴手禮與觀光業者提供，包括住宿券、甜點禮盒及優惠券等。
活動首日（5月17日）將舉行許願祈福儀式，並於5月17、18日舉辦愛情市集，集合甜點、文創商品及情人節禮物，營造情侶約會與打卡的最佳場景。
觀旅局也同步推出臉書粉絲互動抽獎活動。即日起至「台南旅遊」粉絲專頁指定貼文按讚、分享並標註想一起許願的對象，即有機會抽中「虎頭埤雙人遊套票」。中獎名單將於5月20日公布，預計送出100組獎項，鼓勵民眾踴躍參與。
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