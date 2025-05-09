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褒忠產業園區胎死腹中？ 褒忠鄉代會定期會移師預定地抗議

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
褒忠鄉民也出面發表心聲，期求政府加速開發，讓人口老化且外流嚴重的褒忠鄉得以起死回生。記者蔡維斌／攝影
褒忠鄉民也出面發表心聲，期求政府加速開發，讓人口老化且外流嚴重的褒忠鄉得以起死回生。記者蔡維斌／攝影

雲林縣褒忠鄉265公頃產業園區，行政院雖已核定，但拖了5年毫無動靜，褒忠鄉代表會定期會今天移師到基地現場開會，要求公所說明進度並向中央喊話，公所表示，目前已進入第2階段環評，相關進度預計7月會召開說明會。鄉代和村民仍群情激動，要求中央加快腳步，別把褒忠鄉當二等公民「嘜擱騙啦」。

褒忠鄉產業園區預定在該鄉台糖馬光農場開發並於2020年獲行政院核定，前經濟部長王美花曾在2021年、2023年兩度親赴視察，褒忠鄉無不寄予厚望，不料計畫案迄今未見動靜，尤其先前台積電選擇地點，該園區也被提出議論，如今又再石沈大海。

褒忠鄉代表會今天特將定期會移至馬光農場召開並要求公所專案報告，鄉代主席陳良俊指出，該園區原以開發農產加工和冷鏈物流為主，因基地完整又廣闊且都是台糖地，取得容易，後來從原本90多公頃擴充到265公頃，經濟部開發案一提出，深受地方支持並寄予厚望。

不料事隔5年，卻雷大雨小，陳良俊說，從李登輝時代就提出褒忠特定區等一連串計畫案，後來又提出產業園區，計畫案一大堆沒做，經濟部長都來看了兩次，5年了卻毫無動靜，褒忠人口外流、老化嚴重，期待開發的心情比其他地方更殷切，但政府卻一騙再騙，叫人如何信服。

多位代表及到場的村民也輪番炮轟，指政府從北一路往南開發到彰化就停，從南往北到嘉義也停，就獨漏雲林，全國6個產業園區就只剩雲林沒動，為何政府如此「漠視」雲林，畫一堆大餅也該塞塊糖給雲林吧！

鄉長陳建名指出，最近他曾赴經濟部了解，計畫案已進入第2階段環評，去年1月啟動「4季環評」含蓋生態、交通、河川、農業等多達14大項目仍在進行中，開發案因面積大又是整體性開發，環評期程和規畫較繁複，不過據他所知經濟部預計在今年7月環評送審前會到地方來開說明會。

鄉代主席陳良俊等人齊聲向政府喊話，指國家重大建設應不分黨派，也不可因改組換人就生變，地方如此期待與支持，計畫既已定案就請政府加速開發千萬「嘜擱騙啦！」。

針對265公頃褒忠產業園區開發案，5年來毫無動靜，褒忠鄉代會今天將定期會移師馬光粒場預定地開會並向中央喊話期能加速開發。記者蔡維斌／攝影
針對265公頃褒忠產業園區開發案，5年來毫無動靜，褒忠鄉代會今天將定期會移師馬光粒場預定地開會並向中央喊話期能加速開發。記者蔡維斌／攝影
褒忠鄉代主席陳良俊敦請政府加速開發褒忠業園區。記者蔡維斌／攝影
褒忠鄉代主席陳良俊敦請政府加速開發褒忠業園區。記者蔡維斌／攝影
麥忠鄉長陳建名說明褒忠產業園區的環評進度並表示會持續向中央請求加快開發腳步。記者蔡維斌／攝影
麥忠鄉長陳建名說明褒忠產業園區的環評進度並表示會持續向中央請求加快開發腳步。記者蔡維斌／攝影
褒忠鄉代表會指著產業園區265公頃偌大土地，強調土地完整，交通便利就等中央及早來開發。記者蔡維斌／攝影
褒忠鄉代表會指著產業園區265公頃偌大土地，強調土地完整，交通便利就等中央及早來開發。記者蔡維斌／攝影
針對265公頃褒忠產業園區開發案，5年來毫無動靜，褒忠鄉代會今天將定期會移師馬光粒場預定地開會，鄉長陳建名說明環評進度。記者蔡維斌／攝影
針對265公頃褒忠產業園區開發案，5年來毫無動靜，褒忠鄉代會今天將定期會移師馬光粒場預定地開會，鄉長陳建名說明環評進度。記者蔡維斌／攝影

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