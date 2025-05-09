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嘉縣衛生局招募長照專員 周休2日免輪班起薪逾4萬
嘉義縣衛生局招募「照顧管理專員」與「照護管理督導」，照顧管理專員起薪42120元，免輪三班、周休二日，照顧管理督導起薪48600元，依年資享慰勞假、國民旅遊卡及年終獎金，報名日期為今起至5月16日，盼透過充足人力，提高服務量能、效率及品質。
衛生局表示，嘉義縣長照管理中心招募4名照顧管理專員起薪42120元，最高上看55000元；1名照顧管理督導起薪48600元，最高上看61560元。依服務年資享7至30天慰勞假、國民旅遊卡及年終獎金，歡迎具醫事專業、社工或老人照顧背景且有照護工作經驗的人加入。
衛生局說明，每個家庭都有可能面臨長期照顧狀況，照顧管理專員及督導就是長照服務主要窗口，負責資格審查、家庭訪視、完成需求評估、擬定照顧計畫、連結服務並進行後續監督，即使民眾不符合長照收案資格，也能提供諮詢、協助轉介及媒合資源等服務。
衛生局長趙紋華說，招募訊息已公告於嘉義縣政府、衛生局及長期照顧管理中心網站，即日起至5月16日下午5點止，歡迎具有專業及服務熱誠的人一同加入長照行列。民眾若有長照相關疑問，可洽嘉義縣各長照分站或撥打1966長照專線，將有專人服務。
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