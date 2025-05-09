嘉義縣表演藝術中心荷花池盛開 母親節起進入最美花期
夏天到了！嘉義縣表演藝術中心荷花池今年經過整理，乾淨清爽煥然一新，含苞待放荷花陸續綻放，預計母親節起2周內盛開，粉紅荷花與翠綠蓮葉挺出水面，展現蓬勃生氣與活力，花期持續至6月，荷花池與藝術中心典雅建築相映，是今年夏天拍攝荷花好地點。
嘉義縣表演藝術中心主任王泊清說，表演藝術中心荷花池今年經過大整理，移除水草水蠟燭，也清除過厚淤泥，經過整理後荷花池煥然一新，近日含苞待放荷花陸續綻放，預計母親節起2周內盛開，花期持續至6月，應該是今年嘉義拍攝荷花最漂亮的地點。
王泊清也說，「今在嘉義 遇見柯橋」2025紹台攝影聯展5月11至29日登場，展出100幅精選作品，呈現紹興市柯橋區紡織業和文化底蘊，嘉義木雕工藝、茶產業和阿里山風光，以及南投壯麗山川和豐富人文景觀，透過鏡頭捕捉兩地三城獨特魅力，邀大家一起賞花看展。
詩人渡也攜手妻子到訪，在王泊清帶領下欣賞荷花池，題詩「再生」，民雄表演藝術中心蓮花池再生了，一改以往的作風和衣著，所有粉紅花苞和翠綠蓮葉都已準備好了，盛裝熱烈接待我們。池塘是另類表演藝術中心，每年五月起，所有花苞、蓮葉，靜謐、美，在此聯合公演，天地也都進場觀賞。
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