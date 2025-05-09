卓揆聯外輕軌工程費說口誤 黃敏惠：院長不用道歉要說到做到

高鐵嘉義站聯外輕軌經費卓揆口誤議題，上午嘉市議會質詢持續延燒，市長黃敏惠針對議員質詢，若行政院長卓榮泰道歉，是否接受？黃敏惠說，「院長不用道歉，但是要說到做到，堅持英明，由中央負擔372億元工程款」。

國民黨議員陳家平取出網友製作「卓榮泰、陳世凱舉手敬禮，圖中多了1隻手」、「陳世凱打臉卓榮泰」，以及民進黨立委王美惠政見第一條爭取輕軌政見的圖文，問黃敏惠圖文意思，若行政院長卓榮泰道歉，是否接受？他請嘉市唯一立委王美惠力爭中央主導建輕軌實現。

黃敏惠說，「院長不用道歉，但是要說到做到」，盼卓院長堅持英明，考量輕軌對嘉義發展重要性，說到做到，由中央負擔372億元輕軌工程款，讓輕軌攸關嘉義未來產業經濟發展命脈建設順利推動，相信這會是送給嘉義人最好的母親節禮物。

黃敏惠表示，院長卓榮泰6日國會答詢明確表達「中央願意負擔輕軌建設372億工程款，嘉市只需負擔0.66億元用地費」。立法院是議事最高殿堂，何等重要、莊重，且院長答詢時，交通部長陳世凱就站在旁，不僅未當場反駁，事後也沒澄清。因此市府獲知院長答詢內容後，即刻召開記者會，表達願意負擔用地費0.66億元，盼中央早日推動輕軌建設進行。

輕軌是嘉義的未來命脈，藍線是高鐵嘉義站與台鐵嘉義站之間的聯外軌道運輸系統，是中央對嘉市承諾，更涉及政策、法律、事權執行及公平性等多重面向，應由中央主政辦理，促進區域交通發展及產業經濟繁榮。希望中央不再要「竹篙湊菜刀」，盡快建輕軌。