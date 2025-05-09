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沿路都有味道 雲林縣斗南掩埋場暫存2萬噸垃圾將規畫關閉封場

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣斗南掩埋場目前暫存垃圾量有2萬噸，包含生垃圾、資源回收廢料等，為全縣最多，環保局規畫明年關閉封場。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗南掩埋場目前暫存垃圾量有2萬噸，包含生垃圾、資源回收廢料等，為全縣最多，環保局規畫明年關閉封場。記者陳雅玲／攝影

雲林縣斗南鎮等8鄉鎮廢棄物掩埋場已飽和，目前僅供垃圾暫存，環保局規畫逐年關閉，其中斗南掩埋場暫存垃圾高達2萬噸，將優先關閉，將於今年追加預算進行規畫設計，待爭取相關經費後，目標明年底前關閉斗南掩埋場。

雲林縣20鄉鎮中，除大埤、水林、口湖外，其餘鄉鎮皆有廢棄物掩埋場，目前包含土庫、莿桐、二崙、東勢、褒忠、四湖的掩埋場仍在使用，斗六、古坑、虎尾、元長、斗南、林內、西螺、崙背等8鄉鎮掩埋場皆已飽和，現階段作為暫存垃圾使用。

目前全縣暫存垃圾量約6萬噸，另有已打包垃圾9萬噸，環保局長張喬維表示，預計在三年內透以零廢棄資源化系統、全移動式垃圾機械分選所產製固體再生燃料等多元方式完成去化，目前全縣每日新產生的垃圾與去化已達平衡，已飽和的掩埋場規畫自明年起逐步關閉。

斗南掩埋場目前暫存垃圾量有2萬噸，包含生垃圾、資源回收廢料等，為全縣最多，行經該路段可聞到濃濃臭味，張喬維表示，斗南掩埋場將優先封場，將於本次議會定期會追加預算650萬元，進行規畫設計，除進行擋土牆結構安全性評估，也包含清潔隊部的停車場與資源回收空間規畫。

待議會通過追加預算後，預計在明年爭取8百多萬元經費進行封場作業，包括移除部分垃圾、建置防水層，再用土方覆土、植被，目標今年完成規畫設計，明年底完成封場。

雲林縣斗南掩埋場目前暫存垃圾量有2萬噸，包含生垃圾、資源回收廢料等，為全縣最多，環保局規畫明年關閉封場。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗南掩埋場目前暫存垃圾量有2萬噸，包含生垃圾、資源回收廢料等，為全縣最多，環保局規畫明年關閉封場。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗南掩埋場目前暫存垃圾量有2萬噸，包含生垃圾、資源回收廢料等，為全縣最多，環保局規畫明年關閉封場。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗南掩埋場目前暫存垃圾量有2萬噸，包含生垃圾、資源回收廢料等，為全縣最多，環保局規畫明年關閉封場。記者陳雅玲／攝影

環保局長

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