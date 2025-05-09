義昌公園地下停車場玻璃帷幕反光擾民挨轟 嘉市府改善方案曝

嘉市區即將在第三季竣工啟用的義昌公園地下停車場，外觀採玻璃帷幕設計，市民戲稱「台版羅浮宮」，但四周住家反應，白天陽光照射在玻璃帷幕所造成反射光害要求改善，議員鄭光宏上午質詢，爭取受害住、店家加裝隔熱紙或窗簾降低民怨。市府交通處長許啟明說，採植栽綠化、遮陽簾等方式改善。

鄭光宏質詢，目前停車場周邊民生北路、西榮街、蘭井街約有4、5戶商家、民宅提出光害損鄰抱怨，雖戶數不多，但由於不同季節、時段、陽光等因素，日照角度不同，未來恐有更多居民提出光害損鄰，交通處應拉長1年四季時間協助處理。

義昌公園地下停車場新建計劃，2019年12月獲中央前瞻計畫核定，設計規劃後遇新冠疫情帶來營建物價指數飛漲及缺工、缺料影響，前後8度流標，市府2度追加預算，工程經費從1.87億增加到到2.47億，才順利在2022年11月開工，預計今年第3季啟用，地下2層共146席停車位，可望紓解市中心緊繃停車需求。

鄭光宏說，過去高雄捷運美麗島站外光之穹頂光害問題，民眾告上法院，法院判決敗訴，市府協助民眾加裝窗簾、隔熱紙才解決。台北大巨蛋竣工後屋頂反光，也讓對面光復國小43間教室加裝窗簾才不致影響授課。新店HTC大樓玻璃反光影響鄰近社區，最後每戶賠償5萬元才平息眾怒。

許啓明說，針對玻璃帷幕反射，長期性採用低反射材料及綠化植栽因應，短期施工採個案處理方式，針對有反應商家，派員在影響時段至現場訪查，依個別情形及意願，協助施作隔熱紙減少光線影響及設置遮陽簾等方式進行；另會將此問題列為長期觀察議題，不同季節觀察陽光反射角度的變化，逐一將問題點排除。