防異味！南市加碼大樓化糞池廢除補助 最高達21.6萬元

為提升台南市整體環境衛生品質，營造優質宜居的生活空間，台南市政府水利局自今年5月起，實施為期兩年的「化糞池改善補助加碼方案」，凡於2025年5月5日至2027年5月4日間完成申請作業者，將享有補助金額加倍的優惠，最高補助金額可達21萬6000元。

水利局表示，台南市持續推動公共汙水下水道建設，並以提高用戶接管普及率為重要目標。其中，大樓地下化糞池常造成異味、衛生死角及抽水馬達維護成本高等問題，因此加速既有化糞池的廢除或改設，成為改善社區居住品質的重要工作。

為此，水利局於2024年1月26日訂定並公布「台南市政府水利局改善建築物既有化糞池補助要點」，提供位於已設有公共汙水下水道區域內，且化糞池設於地下層建築物之住戶申請補助。申請條件為建築物須具備以重力方式排放汙水接入下水道系統，並完成化糞池廢除或改設為汙水坑者。

補助標準原定如下：廢除化糞池者：每處補助5萬8000元；改設為汙水坑者：依地下室樓層位置不同，補助金額介於7萬2000元至10萬8000元不等。

自2025年5月5日起至2027年5月4日止，為鼓勵更多市民參與，市府推出加碼補助政策：除化糞池者：補助金額提高至每處11萬6000元。改設為汙水坑者：補助金額依樓層位置提高為14萬4000元至21萬6000元。