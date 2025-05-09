家樂福文化藝術季23日台南新營 宣傳會黃偉哲到場支持

家樂福文教基金會主辦的「2025家樂福文化藝術季」，23至25日在台南新營體育園區登場，辦宣傳會，市長黃偉哲到場表達支持。活動規畫「三大國家級表演團隊晚間接力演出、8組在地藝文團隊日間演出」，搭配上百攤位永續市集與親子體驗活動，主題聚焦「美好蛋生」，預估吸引數萬人參與。

基金會董事長吳靜吉、執行長蘇小真說明活動內容，國發會、海保署、農村水保署、環境部資源循環署等官員到場。

市長黃偉哲表示，活動亮點三場夜間演出，23日「即將成真火舞團」表演火舞作品「日出・昇龍」，24日紙風車劇團演出「三國奇遇」，25日壓軸台南在地十鼓擊樂團、台東孩子的書屋鼓隊合作演出「鼓映大地・風華再現」。日間8組包括樂耘舞集、蘭花刀、磐果舞蹈劇場與SFC街舞團等團隊。

今年藝術季主題「美好蛋生」，市集全面使用非籠飼雞蛋，響應動物福利與永續農業轉型。也有蛋品教育展示、牧場參訪列車、千人排蛋等體驗，並規畫永續玩偶大遊行與親子拍照區，活動強調寓教於樂。

現場配合主題「美好蛋生」設有台灣永續玩偶遊行、千人排蛋、牧場參訪「蛋蛋號列車」、全家福拍照區等親子活動，並由圖書館行動書車與說故事團隊進駐。

超過百攤的「i市集」由家樂福邀集屏東、嘉義、雲林、台南等地永續、地方創生團體業者共襄盛舉，販售特色農產與文創品。強調推動綠生活實踐，已第6年全面禁用一次性餐具，鼓勵民眾自備環保用品，現場提供循環容器租借。

文化藝術季也與國發會南區輔導中心合作，首次舉辦「南方風土新生活 從i開始」展覽，透過風土策展與說食活動，介紹非籠飼雞蛋產地與返鄉青農實踐故事，民眾可報名牧場參訪列車與現場DIY體驗。

活動期間免費入場，主辦單位提醒民眾注意防曬並自備環保用品。更多資訊可洽家樂福文教基金會官網或社群平台。

基金會執行長蘇小真表示，今年延續藝術平權精神，希望透過文化活動推動永續生活轉型，也展現家樂福在2025年底前全面廢籠飼雞蛋目標。藝術季同時與國發會南區輔導中心合作「南方風土新生活 從i開始」策展，串聯蜂蠟DIY、漁旗絹印、蔬食體驗等活動，介紹農村再生與食農教育內容。