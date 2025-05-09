快訊

新教宗「良14世」聖伯多祿大教堂陽台亮相 史上首位美國籍教宗

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林六房媽過爐明登場 首邀北港、大甲媽作客

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
北港朝天宮媽祖（中）和大甲鎮瀾宮媽祖難得同龕而坐，應邀前往土庫紅壇作客。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮媽祖（中）和大甲鎮瀾宮媽祖難得同龕而坐，應邀前往土庫紅壇作客。記者蔡維斌／攝影

國家重要民俗的「雲林六房媽過爐」明天從斗南股烏瓦磘至土庫股過港，預計超過10萬人隨香，昨土庫過港臨時紅壇啟用，首度延請北港朝天宮、大甲鎮瀾宮媽祖來作客，同時由音樂才子鄭進一等人創作的六房媽祖新曲同步發表，場面熱鬧。

六房媽會理事長徐萬成說，六房媽過爐今年特別邀請北港朝天宮、大甲鎮瀾宮的媽祖，以及馬嗚山鎮安宮五年千歲開基神尊「薛千歲」前來作客，進駐紅壇、共同鑑壇並見證六房媽過爐的盛事，未來幾天全國各地分靈的媽祖也會回娘家「萬神團聚」。

縣長張麗善出席土庫鎮越港里的臨時紅壇啟用典禮，主持並為平安龜開光，她說「歡迎大家一起參與過爐」；此盛會也首度發表歌曲，由六房媽過溪股子弟蔡吉宏，邀請國內音樂界創作才子鄭進一、鄭倫境父子共同填詞作曲，歌手沈怡君演唱，這首以藏頭詩創作的「六房天上聖母情」專屬歌曲，將在過爐期間隨進香隊伍播放，藉以凝聚信徒信仰之心。

六房媽過爐由虎尾、斗六、斗南、大埤及土庫5鄉鎮市共34個輪值奉祀，每年農曆4月移駕過爐，是台灣規模最大的「有神無廟」祭祀活動，2013年雲縣府登錄為雲縣無形文化資產、2017年文化部登錄為國家重要民俗。

中華民國六房媽會表示，今年至明年由土庫股過港輪值，訂於明日上午6時發炮起駕，從斗南股烏瓦磘紅壇出發，往土庫鎮一路經過土庫大橋、虎尾下湳、土庫竹腳寮等地，全程約38公里，晚間約10時進入臨時紅壇。

雲林六房媽過爐邀音樂界創作才子鄭進一、鄭倫境（見圖）父子共同填詞作曲。記者蔡維斌／攝影
雲林六房媽過爐邀音樂界創作才子鄭進一、鄭倫境（見圖）父子共同填詞作曲。記者蔡維斌／攝影

北港朝天宮 媽祖 張麗善 進香 鎮瀾宮 音樂

延伸閱讀

國家重要民俗六房媽過爐10日登場 北港、大甲媽祖難得同坐作客

影／進喔！白沙屯媽12時22分衝朝天宮畫面超震撼 近百萬人擠北港

粉紅超跑將衝進北港！「大甲媽、朝天宮、白沙屯」差在哪？內行曝解答

高雄路上出現「藍寶石歌廳」主題公車 民眾拍照搶搭車

相關新聞

南鐵綠園道 議員籲車道最小化 南市工務局：7月辦地方說明會

台南鐵路地下化後，原本路面上軌道空間變成長達8.23公里的「南鐵綠園道」，貫穿市中心，議員昨質詢說，反對此空間只開闢馬路...

雲林六房媽過爐明登場 首邀北港、大甲媽作客

國家重要民俗的「雲林六房媽過爐」明天從斗南股烏瓦磘至土庫股過港，預計超過10萬人隨香，昨土庫過港臨時紅壇啟用，首度延請北...

影／母親節也可這樣慶祝…婆婆媽媽撿拾台南山海圳垃圾淨堤

母親節過節的方式百百樣，台南社大台江分校瑜珈班師生，今天把教室移到山海圳國家綠道，除練習瑜珈，還走讀山海圳，看見美麗的四...

天主教新教宗改選 梅山鄉中華聖母朝聖地教堂整修竣工後天啟用

天主教嘉義教區梅山鄉教堂供奉中華聖母態像，穿清朝官服戴皇冠，是梵蒂岡教廷指定朝聖地，教宗方濟各生前為聖母態像加冕，哥德式...

賴清德出席八田與一追思會 曝台積電也用烏山頭水庫水

農田水利署下午在台南烏山頭水庫舉辦「八田與一技師逝世83週年追思紀念會」總統賴清德連續15年出席，他說「我們對八田的感恩...

國家重要民俗六房媽過爐10日登場 北港、大甲媽祖難得同坐作客

列屬國家重要民俗的「雲林六房媽過爐」，預定5月10日將從斗南股烏瓦磘至土庫股過港，預計超過10萬人隨香。今天土庫過港臨時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。