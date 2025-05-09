南鐵綠園道 議員籲車道最小化 南市工務局：7月辦地方說明會

台南鐵路地下化後，原本路面上軌道空間變成長達8.23公里的「南鐵綠園道」，貫穿市中心，議員昨質詢說，反對此空間只開闢馬路，「要讓車道最小化，綠帶與公共空間最大化」；工務局回應，設計中，預計7月開地方說明會，廣納民意。

南市工務局長陳世仁表示，他也認同保留較多綠廊是好的，在市中心有如此大的空間很難得，但仍須聽取更多地方聲音及考慮某些族群使用需求，議員提出車道最小化、綠帶與公共空間最大化，會朝這個方向努力。

台南鐵路地下化後原有的路面上鐵道空間，起迄範圍由永康大橋車站到仁德區保仁路、南北總長約8公里，預計改造成兼具往來交通及遊憩功能的綠園道。

工務局於市議會定期會工作報告，市議員李宗霖質詢說，市府原軌道空間須從公共空間思考，包含後續捷運工程、建構自行車道，進而重塑東區、甚至整個市中心的交通，園道工程也不能只有公園和植栽，要把更多公共空間納入；根據工務局提供的報告書，顯示該處車輛需求沒那麼大，建議朝綠帶與公共空間最大化去執行。

李宗霖說明，4月12日舉辦的南鐵綠園道公共論壇，國土署署長吳欣修直言工務局態度保守，應要從鐵路地下化開工時就不斷的提案，且要「大膽」一點，可納入參考紐約的高線公園、德國的斯圖加特、日本的大阪梅田3個案例，分別代表舊鐵道轉化成穿越都市的線型公園、整個車站周邊交通的重新解構、TOD（大眾運輸導向型發展）的都市複合機能。

市議員陳怡珍也說，扣除民族路至小東路台南車站段未設置綠園道的範圍，仍有約5.94公里要進行綠美化設計，當地學校如聖功女中已表達關切，盼綠園道設計兼顧學生通行安全，例如盲道與綠帶之間的緩衝設計不可忽略，避免形成新的安全死角。

工務局回應，預計7月開地方說明會，因沿線有許多學校，將兼顧學生通行安全，以往雙向交通被鐵路隔開，在考量恢復交通便利性外，盡量符合市民的期待。