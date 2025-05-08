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影／母親節也可這樣慶祝…婆婆媽媽撿拾台南山海圳垃圾淨堤

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社大台江分校瑜珈班師生，今天把教室移到山海圳國家綠道，除練習瑜珈，還走讀山海圳，撿拾堤岸邊的垃圾。記者鄭惠仁／攝影
台南社大台江分校瑜珈班師生，今天把教室移到山海圳國家綠道，除練習瑜珈，還走讀山海圳，撿拾堤岸邊的垃圾。記者鄭惠仁／攝影

母親節過節的方式百百樣，台南社大台江分校瑜珈班師生，今天把教室移到山海圳國家綠道，除練習瑜珈，還走讀山海圳，看見美麗的四草湖，都十分驚豔。她們也撿拾堤岸邊的垃圾，以淨堤守護環境行動來迎接母親節。

台江分校老師吳瓊桃指出，很高興帶學生來山海圳國家綠道上課，除了在大自然環境中練習瑜珈運動，大家更一起巡守山海圳，一起撿拾垃圾，鼓勵學員們公共參與，一起為環境盡一己之力，特別是母親節快到了，山海圳綠道阿勃勒花也將盛開，大家可以陪著媽媽，一起來綠道散步賞花，多走路運動，讓身體更健康。

學員吳欣怡表示，很高興來山海圳綠道起點四草湖上課，並走讀國家綠道，可惜的是堤岸下有很多的菸蒂及垃圾，他們這一群婆婆媽媽看不下去了，就一起撿垃圾，守護山海圳，感覺「這是更棒的事」。學員莊怡茹也認為，為了台江這一片土地，還有下一代，大家都有義務應把環境整理好。

台南社大台江分校瑜珈班師生，今天把教室移到山海圳國家綠道，除練習瑜珈，還走讀山海圳，撿拾堤岸邊的垃圾。記者鄭惠仁／攝影
台南社大台江分校瑜珈班師生，今天把教室移到山海圳國家綠道，除練習瑜珈，還走讀山海圳，撿拾堤岸邊的垃圾。記者鄭惠仁／攝影

台江 母親節 瑜珈

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