影／母親節也可這樣慶祝…婆婆媽媽撿拾台南山海圳垃圾淨堤

母親節過節的方式百百樣，台南社大台江分校瑜珈班師生，今天把教室移到山海圳國家綠道，除練習瑜珈，還走讀山海圳，看見美麗的四草湖，都十分驚豔。她們也撿拾堤岸邊的垃圾，以淨堤守護環境行動來迎接母親節。

台江分校老師吳瓊桃指出，很高興帶學生來山海圳國家綠道上課，除了在大自然環境中練習瑜珈運動，大家更一起巡守山海圳，一起撿拾垃圾，鼓勵學員們公共參與，一起為環境盡一己之力，特別是母親節快到了，山海圳綠道阿勃勒花也將盛開，大家可以陪著媽媽，一起來綠道散步賞花，多走路運動，讓身體更健康。