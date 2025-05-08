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天主教新教宗改選 梅山鄉中華聖母朝聖地教堂整修竣工後天啟用

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
天主教台灣教會後天慶祝嘉義縣梅山鄉中華聖母朝聖地教堂整修竣工啟用。記者魯永明／攝影
天主教台灣教會後天慶祝嘉義縣梅山鄉中華聖母朝聖地教堂整修竣工啟用。記者魯永明／攝影

天主教嘉義教區梅山鄉教堂供奉中華聖母態像，穿清朝官服戴皇冠，是梵蒂岡教廷指定朝聖地，教宗方濟各生前為聖母態像加冕，哥德式建築教堂整修完成，周末上午舉行竣工啟用彌撒大典，適逢新教宗改選之際，教區明起舉行奉獻12小時給天主接力祈禱，祈求天主保祐教廷樞機主教團，順利選出新教宗，世界及兩岸和平，國家安定繁榮。

中華聖母朝聖地教堂光輝燦爛，美輪美奐，教堂內部宗教藝術彩繪玻璃，述說耶穌走十字架苦路、死而復活的事蹟，與法國浴火重生啟用的巴黎聖母院，都是歌德式建築造型，成為宗教觀光新地標，網友形容「秒飛巴黎聖母院」。

嘉義教區辦事處說，梅山教堂1913年開教，至今屆滿112年，1972年時任教區主教賈彥文欽定為教區聖母朝聖地。原聖堂經30年歲月老舊不敷使用。1989年主教林天助決定斥資重建，1991年5月26日落成啟用。2023年進行第3次拉皮修繕工程，打造兼具朝聖、靈修、休閒遊憩等多功能靈修中心，讓信眾獲得天主祝福及心靈充電。

後天上午9時舉行竣工啟用大典，梵諦岡派駐台灣大使馬德範蒙席，菲律賓代表主教、台灣各教區主教、各宗教代表、政府機構代表、地方社團參加，報名人數近千人，下午2時舉行族群融合聖母態像大遊行，有全台各地教友、菲律賓、印尼及越南原住民參加。

聖堂供奉全台唯一穿清朝官服聖母抱耶穌態像，全世界只有2尊，另一尊在義大利羅馬聖母堂，梅山聖母態像2022年8月14日榮獲教宗方濟各「宗座加冕」，「宗座加冕」是教宗頒給對促進教友虔敬熱誠貢獻的聖母態像尊榮，也是台灣唯一獲此殊榮的聖母態像。

中華聖母朝聖地教堂光輝燦爛，美輪美奐，教堂內部宗教藝術彩繪玻璃，述說耶穌走十字架苦路、死而復活的事蹟。記者魯永明／攝影
中華聖母朝聖地教堂光輝燦爛，美輪美奐，教堂內部宗教藝術彩繪玻璃，述說耶穌走十字架苦路、死而復活的事蹟。記者魯永明／攝影
嘉義縣梅山鄉中華聖母朝聖地教堂供奉全台唯一穿清朝官服聖母抱耶穌態像，全世界只有2尊，另一尊在義大利羅馬聖母堂，梅山聖母態像2022年8月14日榮獲教宗方濟各「宗座加冕」。記者魯永明／攝影
嘉義縣梅山鄉中華聖母朝聖地教堂供奉全台唯一穿清朝官服聖母抱耶穌態像，全世界只有2尊，另一尊在義大利羅馬聖母堂，梅山聖母態像2022年8月14日榮獲教宗方濟各「宗座加冕」。記者魯永明／攝影
天主教台灣教會後天慶祝嘉義縣梅山鄉中華聖母朝聖地教堂整修竣工啟用。記者魯永明／攝影
天主教台灣教會後天慶祝嘉義縣梅山鄉中華聖母朝聖地教堂整修竣工啟用。記者魯永明／攝影
中華聖母朝聖地教堂光輝燦爛，美輪美奐，教堂內部宗教藝術彩繪玻璃，述說耶穌走十字架苦路、死而復活的事蹟。記者魯永明／攝影
中華聖母朝聖地教堂光輝燦爛，美輪美奐，教堂內部宗教藝術彩繪玻璃，述說耶穌走十字架苦路、死而復活的事蹟。記者魯永明／攝影

巴黎聖母院 教堂 教宗

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