天主教新教宗改選 梅山鄉中華聖母朝聖地教堂整修竣工後天啟用

天主教嘉義教區梅山鄉教堂供奉中華聖母態像，穿清朝官服戴皇冠，是梵蒂岡教廷指定朝聖地，教宗方濟各生前為聖母態像加冕，哥德式建築教堂整修完成，周末上午舉行竣工啟用彌撒大典，適逢新教宗改選之際，教區明起舉行奉獻12小時給天主接力祈禱，祈求天主保祐教廷樞機主教團，順利選出新教宗，世界及兩岸和平，國家安定繁榮。

中華聖母朝聖地教堂光輝燦爛，美輪美奐，教堂內部宗教藝術彩繪玻璃，述說耶穌走十字架苦路、死而復活的事蹟，與法國浴火重生啟用的巴黎聖母院，都是歌德式建築造型，成為宗教觀光新地標，網友形容「秒飛巴黎聖母院」。

嘉義教區辦事處說，梅山教堂1913年開教，至今屆滿112年，1972年時任教區主教賈彥文欽定為教區聖母朝聖地。原聖堂經30年歲月老舊不敷使用。1989年主教林天助決定斥資重建，1991年5月26日落成啟用。2023年進行第3次拉皮修繕工程，打造兼具朝聖、靈修、休閒遊憩等多功能靈修中心，讓信眾獲得天主祝福及心靈充電。

後天上午9時舉行竣工啟用大典，梵諦岡派駐台灣大使馬德範蒙席，菲律賓代表主教、台灣各教區主教、各宗教代表、政府機構代表、地方社團參加，報名人數近千人，下午2時舉行族群融合聖母態像大遊行，有全台各地教友、菲律賓、印尼及越南原住民參加。