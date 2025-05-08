賴清德出席八田與一追思會 曝台積電也用烏山頭水庫水

農田水利署下午在台南烏山頭水庫舉辦「八田與一技師逝世83週年追思紀念會」總統賴清德連續15年出席，他說「我們對八田的感恩沒有因時間拉長就變少」今天台日500多人出席來看，時間越久越是感激。賴總統還爆料：「大家可能還不知道，台積電最先進3奈米製程也用烏山頭水庫的水。」

賴總統下午在日本歌謠聲中走上星光大道，與邀請來台的八田家屬、日台交流協會代表片山和之、金澤市長村山卓等百餘日本人熱烈打招呼，致詞時還說「我們的感情不是像朋友、是像家人」，展現與日本人的深厚友誼。

賴清德表示，懷抱著感恩的心情來參加，很高興看到八田子孫、歷任金澤市長每年都來參加。也感謝日台交流協會片山會長，台灣日本參與的人很多，今年500多人顯示對八田的感念未因時間減退。農水署的影片每年都讓他感到。

賴總統表示，因為八田的貢獻，嘉南平原變成台灣重要米倉，推動台灣農業發展、進一步帶動工商發展進步。賴清德還透露，烏山頭水庫的水不但做成啤酒，台積電最先進3奈米製程也有用的水庫的水。

他說，八田不只是日本人，台南人、台灣人都當他是台南人、台灣人，他擔任台南市長時代表台南市民、現在擔任總統代表台灣人民感謝。

他說，深刻感受到，烏山頭水庫水更難得、珍貴的是「灌溉在台灣人跟日本人的心裡面。所以我們的感情，不是只有像朋友一樣，是像家人一樣。」所以台灣地震關心台灣，日本地震的時候台灣也會關心日本。所以安倍前首相才會講到「台灣有事、日本有事」，充分表達對台灣安全的關心支持。

賴總統最後表示他「代表台灣人民感謝日本政府、感謝日本國會、日本社會、日本人民」，多年來與台灣攜手同心、持續關懷，為台日兩國發展、印太和平而努力。

賴總統率農業部長陳駿季、市長黃偉哲、立委陳亭妃、郭國文、賴惠員等雙手合十。接著八田遺族代表長孫八田修一等八田後代代表祭拜。農田水利署長蔡昇甫等500多人參與。

市長黃偉哲致詞時還拿出「八田穗越」紀念米，說要送給所有日本友人。希望「這一代的友誼能夠延續到下一代」。

八田修一表示，感謝賴總統從台南市長任內至今已連續15年參加追思會，看到今天日本200人、台灣300人參與，烏山頭水庫水量豐富，天氣晴朗非常高興。

他說，許多人擔心烏山頭水庫所在珊瑚潭50年就可能淤積，八田建議上游建水庫有助延長烏山頭水庫壽命、後來台灣政府也建了曾文水庫，烏山頭水庫也將邁入百年。大家喝的用的水，很可能都是烏山頭的水。非常感謝台灣用心疏濬烏山頭水庫與嘉南大圳。

農田水利署還大費周章結合數位科技，製作八田與一逝世83周年紀念專輯現場播放，從八田規畫到完成及日本後代來台追思與賴總統之前多年不斷參與紀念等詳細說明，強調八田對台灣的貢獻，影片在「追思八田技師、台日共好共榮」口號與學生合唱紀念歌曲聲中結束。