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國家重要民俗六房媽過爐10日登場 北港、大甲媽祖難得同坐作客

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
六房媽祖新歌的詩詞製作成匾額致贈給六房媽祖會。記者蔡維斌／攝影
六房媽祖新歌的詩詞製作成匾額致贈給六房媽祖會。記者蔡維斌／攝影

列屬國家重要民俗的「雲林六房媽過爐」，預定5月10日將從斗南股烏瓦磘至土庫股過港，預計超過10萬人隨香。今天土庫過港臨時紅壇啟用典禮，首度延請北港朝天宮和大甲鎮瀾宮媽祖來作客，同時由音樂才子鄭進一等人創作的六房媽祖新曲同步發表，場面熱鬧。

「六房媽過爐」由虎尾、斗六、斗南、大埤及土庫5鄉鎮市共34個輪值奉祀，每年農曆4月移駕過爐，是台灣規模最大的「有神無廟」祭祀活動。2013年被雲林縣政府登錄為雲林縣無形文化資產、2017年由文化部登錄為國家重要民俗。

中華民國六房媽會表示，2025至2026年由土庫股過港輪值，訂於5月10日上午6點發炮起駕，從斗南股烏瓦磘紅壇出發，往土庫鎮一路經過土庫大橋、虎尾下湳、土庫竹腳寮等地，全程約38公里，當天晚間約10點進入臨時紅壇，預計各地隨香人數超過10萬人。

今天土庫鎮越港里的臨時紅壇啟用典禮，雲林縣長張麗善應邀主持並為平安龜開光，立委張嘉郡、土庫鎮長陳特凱及朝天宮董事蔡咏鍀與馬嗚山鎮安宮主委留章金樹、大甲鎮瀾宮代表等人應邀參加媽祖、王爺安座儀式。

六房媽會理事長徐萬成說，六房媽過爐今年特別邀請北港朝天宮、大甲鎮瀾宮的媽祖，以及馬嗚山鎮安宮五年千歲開基神尊「薛千歲」前來作客，進駐紅壇共同鑑壇並見證六房媽過爐的盛事，未來幾天全國各地分靈的媽祖也會回娘家「萬神團聚」。

今天六房媽祖也首度發表新歌，由六房媽過溪股子弟蔡吉宏，邀請國內音樂界創作才子鄭進一、鄭倫境父子共同填詞作曲，歌手沈怡君演唱，這首以藏頭詩創作的「六房天上聖母情」專屬歌曲，將在過爐期間隨進香隊伍播放，藉以凝聚信徒信仰之心。

張麗善歡迎大家一起參與過爐，感受六房媽祖的年度宗教盛事，體驗這項宗教民俗的獨特熱力。

雲林縣長張麗善為六房媽祖的萬年平安龜主持開光儀式。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善為六房媽祖的萬年平安龜主持開光儀式。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮媽祖（中）和大甲鎮瀾宮媽祖，首度應雲林六房媽祖邀請前往土庫紅壇「作客」，北港和大甲媽祖難得同龕而坐。記者蔡維斌／攝影
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知名歌曲創作家鄭進一的兒子鄭倫境代表父親說明六房媽祖新歌創作過程。記者蔡維斌／攝影
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北港朝天宮 媽祖 雲林

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