國家重要民俗六房媽過爐10日登場 北港、大甲媽祖難得同坐作客

列屬國家重要民俗的「雲林六房媽過爐」，預定5月10日將從斗南股烏瓦磘至土庫股過港，預計超過10萬人隨香。今天土庫過港臨時紅壇啟用典禮，首度延請北港朝天宮和大甲鎮瀾宮媽祖來作客，同時由音樂才子鄭進一等人創作的六房媽祖新曲同步發表，場面熱鬧。

「六房媽過爐」由虎尾、斗六、斗南、大埤及土庫5鄉鎮市共34個輪值奉祀，每年農曆4月移駕過爐，是台灣規模最大的「有神無廟」祭祀活動。2013年被雲林縣政府登錄為雲林縣無形文化資產、2017年由文化部登錄為國家重要民俗。

中華民國六房媽會表示，2025至2026年由土庫股過港輪值，訂於5月10日上午6點發炮起駕，從斗南股烏瓦磘紅壇出發，往土庫鎮一路經過土庫大橋、虎尾下湳、土庫竹腳寮等地，全程約38公里，當天晚間約10點進入臨時紅壇，預計各地隨香人數超過10萬人。

今天土庫鎮越港里的臨時紅壇啟用典禮，雲林縣長張麗善應邀主持並為平安龜開光，立委張嘉郡、土庫鎮長陳特凱及朝天宮董事蔡咏鍀與馬嗚山鎮安宮主委留章金樹、大甲鎮瀾宮代表等人應邀參加媽祖、王爺安座儀式。

六房媽會理事長徐萬成說，六房媽過爐今年特別邀請北港朝天宮、大甲鎮瀾宮的媽祖，以及馬嗚山鎮安宮五年千歲開基神尊「薛千歲」前來作客，進駐紅壇共同鑑壇並見證六房媽過爐的盛事，未來幾天全國各地分靈的媽祖也會回娘家「萬神團聚」。

今天六房媽祖也首度發表新歌，由六房媽過溪股子弟蔡吉宏，邀請國內音樂界創作才子鄭進一、鄭倫境父子共同填詞作曲，歌手沈怡君演唱，這首以藏頭詩創作的「六房天上聖母情」專屬歌曲，將在過爐期間隨進香隊伍播放，藉以凝聚信徒信仰之心。