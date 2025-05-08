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嘉義男涉違法捕鮪魚罰400萬 拍賣500坪土地抵繳仍不夠

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣陳姓男子因涉違法捕撈鮪魚遭農業部罰鍰，其農地被法拍追繳罰鍰，圖為開標過程。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣陳姓男子因涉違法捕撈鮪魚遭農業部罰鍰，其農地被法拍追繳罰鍰，圖為開標過程。記者李宗祐／翻攝

嘉義縣陳姓男子未經許可購買外籍漁船及捕撈鮪魚，遭處罰鍰共400萬元，被移送行政執行署嘉義分署強制執行，日前拍賣他的523坪農地抵繳部分罰鍰130萬餘元。嘉義分署表示，將繼續調查陳男財產執行不足抵繳罰鍰部分。

嘉義縣陳姓男子因違反「投資經營非我國漁船管理條例」被農業部罰鍰400萬元，經通知不繳後移送嘉義分署強制執行，分署於今年5月6日「123聯合法拍會」，將陳男所有嘉義縣布袋鎮約523坪（1730平方公尺）農地，以130萬600元拍定，抵繳部分罰鍰。

嘉義分署表示，陳男在哥倫比亞獨資設立公司，購買塑鋼船於加勒比海、哥倫比亞從事漁業行為，依「投資經營非我國漁船管理條例」第4條第1項規定「中華民國人非經主管機關許可，不得投資經營非我國漁船於海外從事漁業」，因此處分200萬元罰鍰。

陳男所有漁船又在國際大西洋鮪類保育委員會（ICCAT）公約水域捕撈鮪魚，被鮪類保育委員會（ICCAT）提報非法漁船清單，農業部再依「投資經營非我國漁船管理條例」第10條第1項規定處以200萬元罰鍰，因此合計處罰陳男400萬元。

嘉義分署受理執行後通知陳男繳納或報告財產申請分期繳納不獲置理，於是查封其所有布袋鎮土進行拍賣，拍賣金額不足抵繳罰鍰部分將繼續調查陳男財產執行。

陳姓男子位於嘉義縣布袋鎮農地遭行政執行署嘉義分署法拍追繳罰鍰，雖然順利拍定，但仍不夠繳納罰鍰，嘉義分署將繼續調查財產執行不足抵繳罰鍰部分。記者李宗祐／翻攝
陳姓男子位於嘉義縣布袋鎮農地遭行政執行署嘉義分署法拍追繳罰鍰，雖然順利拍定，但仍不夠繳納罰鍰，嘉義分署將繼續調查財產執行不足抵繳罰鍰部分。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣陳姓男子所有農地遭行政執行署嘉義分署法拍追繳罰鍰，雖然順利拍定，但仍不夠繳納罰鍰，嘉義分署將繼續調查財產執行不足抵繳罰鍰部分。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣陳姓男子所有農地遭行政執行署嘉義分署法拍追繳罰鍰，雖然順利拍定，但仍不夠繳納罰鍰，嘉義分署將繼續調查財產執行不足抵繳罰鍰部分。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣陳姓男子因涉違法捕撈鮪魚遭農業部罰鍰，其農地被法拍追繳罰鍰，圖為開標過程。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣陳姓男子因涉違法捕撈鮪魚遭農業部罰鍰，其農地被法拍追繳罰鍰，圖為開標過程。記者李宗祐／翻攝

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