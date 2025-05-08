嘉義男涉違法捕鮪魚罰400萬 拍賣500坪土地抵繳仍不夠

嘉義縣陳姓男子未經許可購買外籍漁船及捕撈鮪魚，遭處罰鍰共400萬元，被移送行政執行署嘉義分署強制執行，日前拍賣他的523坪農地抵繳部分罰鍰130萬餘元。嘉義分署表示，將繼續調查陳男財產執行不足抵繳罰鍰部分。

嘉義縣陳姓男子因違反「投資經營非我國漁船管理條例」被農業部罰鍰400萬元，經通知不繳後移送嘉義分署強制執行，分署於今年5月6日「123聯合法拍會」，將陳男所有嘉義縣布袋鎮約523坪（1730平方公尺）農地，以130萬600元拍定，抵繳部分罰鍰。

嘉義分署表示，陳男在哥倫比亞獨資設立公司，購買塑鋼船於加勒比海、哥倫比亞從事漁業行為，依「投資經營非我國漁船管理條例」第4條第1項規定「中華民國人非經主管機關許可，不得投資經營非我國漁船於海外從事漁業」，因此處分200萬元罰鍰。

陳男所有漁船又在國際大西洋鮪類保育委員會（ICCAT）公約水域捕撈鮪魚，被鮪類保育委員會（ICCAT）提報非法漁船清單，農業部再依「投資經營非我國漁船管理條例」第10條第1項規定處以200萬元罰鍰，因此合計處罰陳男400萬元。