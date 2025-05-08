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嘉義市火車站地下道傳異味積水髒亂挨轟 工務處回應了

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市議員王浩上午質詢，實地查訪嘉市門面火車站地下道，發現因不通風積水等原因造成異味，宣傳面板被人用指紋寫上不雅用詞，樓梯地板充斥垃圾物及菸蒂，要求改善。記者魯永明／攝影
嘉市議員王浩上午質詢，實地查訪嘉市門面火車站地下道，發現因不通風積水等原因造成異味，宣傳面板被人用指紋寫上不雅用詞，樓梯地板充斥垃圾物及菸蒂，要求改善。記者魯永明／攝影

嘉市門面火車站地下道在社群thread引發話題，許多民眾表示地下道很可怕，市議員王浩上午質詢，實地查訪發現確因不通風積水等原因造成異味，宣傳面板被人用指紋寫上不雅用詞，樓梯地板充斥垃圾物及菸蒂，要求改善；市府工務處蘇文崎說，會改善髒亂，站前地下道評估，因地面層行人動線已經很完善，後續規畫將站前地下道廢除，地下空間將改做滯洪池等用途使用。

王浩說，火車站地下道傳異味，網友說：「女生不要走下去很危險」、「走過一次，有很重的味道」、「買冰被氣味噁道後就不走了」，火車站作為城市門面，對旅客來說，是進入城市第一印象，尤其在大型活動舉辦期間，更加突顯這個地下道問題的嚴重性。

王浩表示，實地查訪，現場確因不通風、積水等原因造成異味，通道兩側各局處宣傳面板被不肖民眾用指紋寫上不雅或國罵用詞，樓梯地板充斥垃圾物及菸蒂，甚至藝文佈告欄空的，顯示日常宣導及清潔維護有待加強。

王浩呼籲，嘉市近年觀光人數屢創新高，已成為台灣首屈一指城市，希望市府改善車站周邊環境問題，提升市容，展現嘉市觀光形象，贏得市民與旅客認同。

工務處長蘇文崎說，地下道清潔維護每周一次，每月底清洗地板樓梯，會以開口契約委託勞務廠商辦理，視維護情形提高清潔頻率。地下道由工務處負責管理清潔，遊民安置社會處負責、治安維護警局負責，是跨局處維管區域。

工務處會同警局、社會處派員會聯合勘查，處理遊民占據及環境髒亂問題。道通道兩側宣傳看板，巡視需要維護，會交看板負責單位處理，地下道經評估，因地面層行人動線完善，後續規畫廢除地下道，地下空間將改做滯洪池等用途使用。

嘉市議員王浩上午質詢，實地查訪嘉市門面火車站地下道，發現因不通風積水等原因造成異味，宣傳面板被人用指紋寫上不雅用詞，樓梯地板充斥垃圾物及菸蒂，要求改善。圖／王浩提供
嘉市議員王浩上午質詢，實地查訪嘉市門面火車站地下道，發現因不通風積水等原因造成異味，宣傳面板被人用指紋寫上不雅用詞，樓梯地板充斥垃圾物及菸蒂，要求改善。圖／王浩提供
嘉市議員王浩上午質詢，實地查訪嘉市門面火車站地下道，發現因不通風積水等原因造成異味，宣傳面板被人用指紋寫上不雅用詞，樓梯地板充斥垃圾物及菸蒂，要求改善。圖／王浩提供
嘉市議員王浩上午質詢，實地查訪嘉市門面火車站地下道，發現因不通風積水等原因造成異味，宣傳面板被人用指紋寫上不雅用詞，樓梯地板充斥垃圾物及菸蒂，要求改善。圖／王浩提供

火車站 遊民

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