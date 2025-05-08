臺南公寓大廈「修繕與充電設備補助」延長 最高補助25萬元

照片取自臺南市政府

臺南市114年度公寓大廈共用部分維護修繕補助、共用電動車充電設備補助，原本受理申請至4月30日，考量讓社區有足夠時間省視自身需求及籌備召開區分所有權人會議，將受理期限延長至5月31日。

工務局表示，公寓大廈共用部分維護修繕補助，採兩階段辦理，第一階段為資格審查，第二階段則是竣工撥款，補助額度為總維護修繕費用之40%。公寓大廈修繕補助對象為領有使用執照滿5年，且成立管委會或推選管理負責人並向市府報備在案。今年度共用部分維護修繕補助款額度為1300萬元，補助額度為總維護修繕費用之40%，視戶數規模補助上限為5至25萬元。另今年度共用部分設置電動車充電設備補助款額度為100萬元，本項補助標準為申請維護修繕費用總計之40%，每案補助上限為20萬元。補助項目，包含「共用電動車充電樁(座)」、「共用線槽架」、「共用電能管理系統」等。

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