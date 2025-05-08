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義大利經貿團參訪嘉縣亞創中心 深化無人機產業交流合作

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
義大利經濟貿易文化推廣辦事處參訪嘉義縣亞創中心，深化無人機產業交流。圖／嘉義縣政府提供
義大利經濟貿易文化推廣辦事處參訪嘉義縣亞創中心，深化無人機產業交流。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣長翁章梁今天在「亞洲無人機AI創新應用研發中心」接待義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表龍博文（Marco Lombardi）、歐洲議會資安處處長Aušra Aleliūnaitė及意法半導體亞太區副總裁暨臺灣總經理尹容(Giuseppe Izzo)等國際企業，透過與相關進駐廠商座談交流，實地了解我國無人機產業發展與進駐廠商技術實力，促進未來合作可能性。

翁章梁表示，亞創中心已吸引近50家無人機產學官研單位進駐，接待超過30個國家的國際訪賓，逐步成為台灣無人機的國際櫥窗。為壯大整個無人機國家隊實力，已向中央爭取亞創二館規畫，透過一、二館整體規畫方式，吸引更多廠商進駐、促進關鍵技術研發、擴大國際合作可能性。

龍博文表示，義大利與台灣長期以來維持深厚友誼關係，也積極規畫增加兩地間的航線，藉由此次交流機會，進一步深化雙邊關係，除現有的旅遊與文化交流，未來在產業合作等方面也能開創更多可能性。

近年來，全球地緣政治局勢變化劇烈，烏俄戰爭與美中貿易緊張所引發的國際安全挑戰與供應鏈重組，使無人機產業在政策與市場層面迅速推進。

賴清德總統上任後，將無人機產業納入「五大信賴產業」，以「產業發展」、「國防自主」、「民主供應鏈」為三大推動主軸，致力打造台灣成為「無人機民主供應鏈的亞洲中心」。

縣府經發處表示，根據國際研究機構 Drone Industry Insights 公布，全球無人機整合應用市場2030年將達到500億美元，年複合成長率6.2%，台灣在「無人機就緒指數」中排名全球第三，除展現技術研發優勢，也顯示國內廠商具備與國際接軌、B2B（企業對企業business-to-business）合作的實力。未來將持續以亞創中心為平台，深化與義大利及國際夥伴的合作，共創無人機產業的新契機。

嘉義縣長翁章梁（中）歡迎義大利經濟貿易文化推廣辦事處等參訪亞創中心。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁（中）歡迎義大利經濟貿易文化推廣辦事處等參訪亞創中心。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁（左二）接待義大利經濟貿易文化推廣辦事處等參訪亞創中心。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁（左二）接待義大利經濟貿易文化推廣辦事處等參訪亞創中心。圖／嘉義縣政府提供

供應鏈 義大利 關係

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