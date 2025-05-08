快訊

獨／新竹體操「魟魚老師」猥褻多名男童還拍照 判決出爐

朝野協商再交火！韓國瑜嗆柯建銘：自己不吃藥 叫別人去吃藥

嫌陽台魚池臭、不滿監視器朝自家拍 前警政署長女兒怒告鄰居

聽新聞
0:00 / 0:00

古坑通往斗六主幹道水碓南大橋完工 古坑鄉民動員歡喜通車

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
古坑通往斗六主幹道的水碓南大橋完工今天通車，縣長帶領古坑鄉民歡喜走過大橋。記者蔡維斌／攝影
古坑通往斗六主幹道的水碓南大橋完工今天通車，縣長帶領古坑鄉民歡喜走過大橋。記者蔡維斌／攝影

雲林縣古坑鄉通往斗六市主要幹道154線乙水碓南大橋，老舊不堪，鋼筋外露，兩線道事故頻傳，中央地方斥資2.6餘億元，經兩年多施工拓寬成4線道大橋，今天通車，縣長張麗善和兩名古坑鄉人瑞長者帶領通行，地方也動員喜慶大橋啟用，提供一條更便捷回家的路。

斗六、古坑主幹道的水碓南橋，車流龐大，1979年通車至今，橋墩多處龜裂脫落，兩線道橋寬僅8.6公尺，常出現汽機車搶道，加上橋梁高度不足已不符合治理計畫需求，汛期遇到豪雨，通水斷面不足，險象環生。

時任交通部長林佳龍2020年曾到現場會勘允諾改善，由公路總局、第5河川分署補助約1.86億經費，縣府自籌配合款7千多萬元，合計約2.6億餘元，於2023年初開始進行動工改建，今年完工拓寬成4線道大橋，今天通車。

縣府交工局長汪令堯表示，改善總長度約650公尺，包括全橋130公尺改建，兩側銜接引道拓寬及防汛道路銜接等工程， 橋面拓寬為18公尺，設雙向雙快車道、慢車道，同時配合治理計畫將橋面提高1.2公尺。

今天雲林縣長張麗善、中午公路局雲嘉南分局主任工程司吳耀勝、第5河川分署長吳明華、古坑鄉長林慧如與眾多地方民代議員共同主持剪綵，當地民眾動員同慶，朝陽村長邱寶賢等人表示，村民期盼數十年，將來有機車道，村民不會擠在大車旁邊，每天心驚驚，更安全又便利，所以大橋通車是地方大事。

古坑鄉長林慧如代表鄉親表達感謝之意，強調這是中央地方通力合作的成果；張麗善也說，大橋完成改建帶給用路人更安全舒適的道路，也提升防洪量能，古坑盛產竹筍、柳丁等各種農產，大橋拓寬開通，不僅帶給水碓、荷苞、新庄、棋盤等村民進出便捷，對農產運輸也助益很大。

古坑通往斗六主幹道的水碓南大橋完工今天通車，寬敞的橋面，不必再快慢車搶道。記者蔡維斌／攝影
古坑通往斗六主幹道的水碓南大橋完工今天通車，寬敞的橋面，不必再快慢車搶道。記者蔡維斌／攝影
古坑通往斗六主幹道的水碓南大橋完工，雲林縣府今天舉行通車儀式。記者蔡維斌／攝影
古坑通往斗六主幹道的水碓南大橋完工，雲林縣府今天舉行通車儀式。記者蔡維斌／攝影
古坑通往斗六主幹道的水碓南大橋完工，雲林縣府今天舉行通車儀式。記者蔡維斌／攝影
古坑通往斗六主幹道的水碓南大橋完工，雲林縣府今天舉行通車儀式。記者蔡維斌／攝影
古坑通往斗六主幹道的水碓南大橋完工，雲林縣府今天舉行通車儀式並說明建橋過程。記者蔡維斌／攝影
古坑通往斗六主幹道的水碓南大橋完工，雲林縣府今天舉行通車儀式並說明建橋過程。記者蔡維斌／攝影
古坑通往斗六主幹道的水碓南大橋完工，雲林縣府今天舉行通車儀式。記者蔡維斌／攝影
古坑通往斗六主幹道的水碓南大橋完工，雲林縣府今天舉行通車儀式。記者蔡維斌／攝影

古坑 張麗善 車道

延伸閱讀

被栽贓賄選終還清白 張麗善：背後政治黑手應交代清楚

調查官涉教唆栽贓張麗善、蔡咏鍀賄選 懲戒法院判撤職並停止任用1年

影／白沙屯媽祖進香張麗善2動作惹議論 鍾東錦這樣說了

白沙屯媽祖進香她飽受批評 媽祖停不停縣府引關注 張麗善今吐心聲

相關新聞

天主教新教宗改選 梅山鄉中華聖母朝聖地教堂整修竣工後天啟用

天主教嘉義教區梅山鄉教堂供奉中華聖母態像，穿清朝官服戴皇冠，是梵蒂岡教廷指定朝聖地，教宗方濟各生前為聖母態像加冕，哥德式...

賴清德出席八田與一追思會 曝台積電也用烏山頭水庫水

農田水利署下午在台南烏山頭水庫舉辦「八田與一技師逝世83週年追思紀念會」總統賴清德連續15年出席，他說「我們對八田的感恩...

國家重要民俗六房媽過爐10日登場 北港、大甲媽祖難得同坐作客

列屬國家重要民俗的「雲林六房媽過爐」，預定5月10日將從斗南股烏瓦磘至土庫股過港，預計超過10萬人隨香。今天土庫過港臨時...

嘉義男涉違法捕鮪魚罰400萬 拍賣500坪土地抵繳仍不夠

嘉義縣陳姓男子未經許可購買外籍漁船及捕撈鮪魚，遭處罰鍰共400萬元，被移送行政執行署嘉義分署強制執行，日前拍賣他的523...

嘉義市火車站地下道傳異味積水髒亂挨轟 工務處回應了

嘉市門面火車站地下道在社群thread引發話題，許多民眾表示地下道很可怕，市議員王浩上午質詢，實地查訪發現確因不通風積水...

義大利經貿團參訪嘉縣亞創中心 深化無人機產業交流合作

嘉義縣長翁章梁今天在「亞洲無人機AI創新應用研發中心」接待義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表龍博文（Marco Lomba...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。