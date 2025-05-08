古坑通往斗六主幹道水碓南大橋完工 古坑鄉民動員歡喜通車

雲林縣古坑鄉通往斗六市主要幹道154線乙水碓南大橋，老舊不堪，鋼筋外露，兩線道事故頻傳，中央地方斥資2.6餘億元，經兩年多施工拓寬成4線道大橋，今天通車，縣長張麗善和兩名古坑鄉人瑞長者帶領通行，地方也動員喜慶大橋啟用，提供一條更便捷回家的路。

斗六、古坑主幹道的水碓南橋，車流龐大，1979年通車至今，橋墩多處龜裂脫落，兩線道橋寬僅8.6公尺，常出現汽機車搶道，加上橋梁高度不足已不符合治理計畫需求，汛期遇到豪雨，通水斷面不足，險象環生。

時任交通部長林佳龍2020年曾到現場會勘允諾改善，由公路總局、第5河川分署補助約1.86億經費，縣府自籌配合款7千多萬元，合計約2.6億餘元，於2023年初開始進行動工改建，今年完工拓寬成4線道大橋，今天通車。

縣府交工局長汪令堯表示，改善總長度約650公尺，包括全橋130公尺改建，兩側銜接引道拓寬及防汛道路銜接等工程， 橋面拓寬為18公尺，設雙向雙快車道、慢車道，同時配合治理計畫將橋面提高1.2公尺。

今天雲林縣長張麗善、中午公路局雲嘉南分局主任工程司吳耀勝、第5河川分署長吳明華、古坑鄉長林慧如與眾多地方民代議員共同主持剪綵，當地民眾動員同慶，朝陽村長邱寶賢等人表示，村民期盼數十年，將來有機車道，村民不會擠在大車旁邊，每天心驚驚，更安全又便利，所以大橋通車是地方大事。