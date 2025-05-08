南市新設永康洲仔尾特色公園 規劃不善惹民怨

台南市永康區洲仔尾文史公園新設兒童遊戲場裡的特色遊具，以石馬和鹽堆等在地文史為發想設計，但完工後地方陳情卻不斷，市議員朱正軒今在市議會質詢工務局，針對規畫不善表達嚴正不滿，指社區鄰里型公園，若因預算規模相對小，切記不要為了特色打模而犧牲遊具及環境的完整度。

朱正軒表示，洲仔尾公園是鹽洲步道成圓的其中一站，以500萬元預算打造，但最後僅以3百餘萬標出，扣除掉整地等費用、再加上特色遊具訂製打模木馬外型也佔掉費用，導致現場雖有木馬遊具及鹽田意象，但遊具本身的互動性及豐富性不足，再加上公園周邊缺乏停車空間及遮蔭處，近來不斷接獲里長及居民陳情質疑公園設計及規劃，已經成為一大民怨。

台南目前已有56座特色公園，近期新落成的特色公園，如東區精忠公園及永康區總圖及小橋公園，深受家長及孩子的喜愛，市府目標是讓台南37區個行政區，區區皆有特色公園。

朱正軒強調，應重新審視特色公園規劃方向，在預算規模相對有限的情況下，應優先考量基礎設施，而非為追求外觀而特意開模佔用過多預算。另也要求加快完善洲仔尾公園周邊設施，如停車空間、遮蔭處、休息區以及周邊步道，真正提升公園的親近性及實用性。

工務局長陳世仁承諾後續將逐步改善公園周邊設施，包含遊具本身的豐富性、停車空間、遮蔭及周邊綠地整理等都會納入執行，期望能提供居民更友善的特色遊具與休憩環境。