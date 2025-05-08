南鐵地下化後長達8公里綠園道 議員：不要只變「車道」

台南鐵路地下化後將有一條長達8.23公里的「南鐵綠園道」，貫穿市中心，議員今質詢工務局，要求應具前瞻且大膽的思維，反對只開闢 馬路，「讓車道最小化，綠帶與公共空間最大化」，工務局回應指出，設計中，預計7月開地方說明會，廣納民意。

台南鐵路地下化之後，原有在路面上的鐵道空間，起迄範圍由大橋車站到保仁路、南北總長約6公里的綠園道，預計改造成兼具往來交通及遊憩功能的綠園道，市議員李宗霖表示，工務局不應著重於道路，而必須要從公共空間思考，包含後續捷運工程、建構自行車道，進而重塑東區，甚至整個市中心的交通。此外，園道工程也不能只有公園和植栽，必須把更多公共空間納入。

李宗霖說明，今年4月12日舉辦的南鐵綠園道公共論壇，多位與會者皆表達意見。現任國土國土署署長、前台南都發局長吳欣修直言，工務局態度保守，應該要從鐵路地下化開工時，就不斷的提案，並且要「大膽」一點。

吳欣修也舉紐約的高線公園、德國的斯圖加特、日本的大阪梅田三個案例作為參考。三者分別代表舊鐵道轉化成穿越都市的線型公園、整個車站周邊交通的重新解構、TOD的都市複合機能。這些都值得工務局納入參考研究。

李宗霖說，根據工務局提供的報告書顯示，工程範圍對於車輛服務使用層級沒有那麼高，也就是需求沒有那麼大。因此他建議，未來工務局與工程顧問公司溝通時，朝「車道最小化，綠帶與公共空間最大化」去執行。

工務局長陳世仁回應，他個人也認同保留比較多的綠廊是好的，在市中心有如此大的空間是很難得的，但仍需有聽取更 地方聲音，及考慮某些族群的使用需求，議員提出「車道最小化，綠帶與公共空間最大化」，會朝這個方向努力。

市議員陳怡珍也指出，鐵路地下化全長約8.23公里，扣除民族路至小東路台南車站段未設置綠園道範圍，仍有約5.94公里需進行綠美化設計，當地學校如聖功女中已表達關切，盼未來綠園道設計須兼顧學生通行安全，例如盲道與綠帶之間的緩衝設計不可忽略，應避免形成新的安全死角。