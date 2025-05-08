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嘉縣六腳鄉公所新大樓啟用 鄉長：緊鄰台積電服務要提升

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
鄉長黃鉦凱說，原來的舊公所鑑定為危險建築物，勢必要拆除，未來這空間將朝向親子、長照等友善空間規畫，也不排除作為青年社會住宅用地。記者李宗祐／攝影
鄉長黃鉦凱說，原來的舊公所鑑定為危險建築物，勢必要拆除，未來這空間將朝向親子、長照等友善空間規畫，也不排除作為青年社會住宅用地。記者李宗祐／攝影

嘉義縣六腳鄉公所新建廳舍總經費1億6150萬元，歷時3年完工；今天縣長翁章梁、鄉長黃鉦凱等人剪綵啟用。黃鉦凱說，台積電緊鄰六腳鄉，新的行政大樓軟硬體也要跟著提升，帶給鄉親更優質服務。

嘉義縣六腳鄉公所辦公廳舍逾46年，建物老舊，經鑑定為危險建築物，新建廳舍總經費1億6150萬元，歷時3年完工，今天上午舉行新建大樓啟用典禮，嘉義縣長翁章梁、鄉長黃鉦凱、前鄉長陳川崎、副議長陳怡岳及地方民意代表等剪綵正式啟用，見證六腳鄉地方史上重要的一刻。

縣長翁章梁表示，政府的功能愈來愈大，許多服務、社會福利案件都要透過公所執行，新的辦公大樓發揮效用提供服務讓鄉民滿意。

黃鉦凱說，台積電緊鄰六腳鄉，新的行政大樓軟硬體也要跟著提升，相信能帶給鄉親更優質的服務。原來的舊公所鑑定為危險建築物，勢必要拆除，未來這空間將朝向親子、長照等友善空間規畫，也不排除作為青年社會住宅用地。

新行政大樓為地下一層、地上五層，外觀現代新穎宏偉建築，成為新的六腳鄉景觀地標，前鄉長陳川崎，向中央政府爭取前瞻基礎建設經費，獲得中央政府補助8000萬元，餘由公所自籌，總經費1億6150萬元，於2022年3月開工，2023年12月竣工。在鄉長黃鉦凱規畫於2024年12月順利完成發包室內裝修工程，由公所自籌工程款約2200萬元，終於在今天啟用。

大樓基地面積3565平方公尺，總樓地板面積（不含地下室）3019平方公尺（約913坪），建築物高度21公尺，隨著新行政大樓正式啟用，提供洽公民眾舒適安全便捷的場域環境，讓公所人員可以透過新穎優質現代的辦公室設備提高行政效率，提供給民眾最好的服務。

嘉義縣六腳鄉公所新建大樓，今天縣長翁章梁（右五）、鄉長黃鉦凱（左五）等人剪綵啟用。記者李宗祐／攝影
嘉義縣六腳鄉公所新建大樓，今天縣長翁章梁（右五）、鄉長黃鉦凱（左五）等人剪綵啟用。記者李宗祐／攝影
嘉義縣六腳鄉公所新建大樓包含鄉代表會，未來提供鄉親優質服務。記者李宗祐／攝影
嘉義縣六腳鄉公所新建大樓包含鄉代表會，未來提供鄉親優質服務。記者李宗祐／攝影
嘉義縣六腳鄉公所新建大樓硬體設備提升，未來提供鄉親優質服務。記者李宗祐／攝影
嘉義縣六腳鄉公所新建大樓硬體設備提升，未來提供鄉親優質服務。記者李宗祐／攝影
嘉義縣六腳鄉公所新行政大樓為地下一層、地上五層，外觀現代新穎宏偉建築，成為新的六腳鄉景觀地標。記者李宗祐／攝影
嘉義縣六腳鄉公所新行政大樓為地下一層、地上五層，外觀現代新穎宏偉建築，成為新的六腳鄉景觀地標。記者李宗祐／攝影
嘉義縣六腳鄉公所新建大樓今天啟用。記者李宗祐／攝影
嘉義縣六腳鄉公所新建大樓今天啟用。記者李宗祐／攝影

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