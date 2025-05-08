八田與一故鄉金澤市長拜會黃偉哲 今年將安排學生來台「修學」

八田與一技師古鄉金澤市長村山卓於今天率團拜會台南市府，市長黃偉哲贈送村山市長甫推出的「八田穗越」八田米，並向訪賓介紹此款米正是源自烏山頭水庫所灌溉的嘉南平原，特別能傳達台南與金澤的情誼，訪賓們此行也將出席八田與一追思會。

黃偉哲表示，感謝金澤市每年遠道來台參與八田技師追思活動，烏山頭水庫新建至今，持續灌溉著台南這片土地，八田與一技師的追思會每年都是台南重要的大事。

黃偉哲提到，除了烏山頭水庫外，台南也有許多與日本相關的景點，非常希望能藉由促進雙方學生間的修學教育旅行，讓學生們到訪這些富有歷史與文化教育意義的古蹟參觀，將上一代的情誼延續到下一代，更深化兩市友好關係。

村山市長表示，金澤市的偉人博物館預計今年開放讓市民免費入館參觀，盼能讓更多金澤市民認識八田與一技師。村山市長也提到，過去金澤市立學校的教育旅行多在國內舉辦，今年特別安排學生於12月前來台灣，希望屆時能讓學生們實地參觀烏山頭水庫，了解台南與金澤這段特別的緣分。此外，也非常希望接下來能促進雙方在體育、文化上的交流。

八田與一技師為嘉南大圳與烏山頭水庫的建設設計者，出身於金澤市，因而促成了台南與金澤的淵源。自2011年「八田與一紀念園區」落成以來，疫情期間除外，金澤市每年均派員來台參加八田技師追思會。