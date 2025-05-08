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嘉縣首座全民運動館斥資1億8700萬 可望今年8月開館

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣首座全民運動館「水上鄉全民運動館」，位於水上鄉立圖書館旁。記者李宗祐／攝影
嘉義縣首座全民運動館「水上鄉全民運動館」，位於水上鄉立圖書館旁。記者李宗祐／攝影

嘉義縣於水上鄉柳林村新建縣內首座全民運動館，總經1億8749萬元「水上鄉全民運動館」，於今年竣工，目前已評選出營運廠商，最快8月底前開館試營運。嘉義縣長翁章梁表示，首座全民運動館是嘉縣發展全民運動的重要里程碑，未來是在地居民運動休閒、促進健康的新據點，象徵嘉義縣運動基礎建設再升級。

嘉義縣政府向中央爭取前瞻基礎建設經費及由縣府籌措經費，投入1億8749萬元新建「水上鄉全民運動館」，工程於2023年5月19日開工，於今年4月6日竣工，縣長翁章梁今天會同建設處長郭良江、水上鄉長林緗亭到場視察，聽取設計監造單位及承包商簡報，對工程品質及設施規畫表示肯定。

翁章梁表示，首座全民運動館未來落成為嘉義縣發展全民運動的重要里程碑，將是在地居民運動休閒、促進健康的新據點，象徵嘉義縣運動基礎建設再升級，未來縣府將持續推動更多優質運動場館建設，打造「運動就是日常」的健康生活環境，落實運動平權。

水上鄉全民運動館總樓地板面積3114.9平方公尺（約951坪），館內設置多功能活動教室、瑜珈韻律教室、健身房、飛輪教室、綜合教室、全齡體適能訓練場及綜合球場等空間。

縣府教育處表示，水上鄉全民運動館是以促進民間參與公共建設法中的ROT模式（修建-營運-移轉），導入了民間的專業營運能力，也提升了公共設施的服務效能。這種合作模式，促使政府、企業與民眾三方共贏的局面，目前已評選出營運廠商-堤姆股份有限公司，預計5月下旬完成簽約，廠商表示最快預計8月底前開館試營運。

翁章梁表示，水上鄉全民運動管完成驗收後，營運廠商即進駐籌備後續營運工作，屆時歡迎民眾踴躍前往體驗運動設施，提升自身健康與生活品質，共同打造樂活、活力。 

嘉義縣首座全民運動館「水上鄉全民運動館」，於今年竣工，目前已評選出營運廠商，最快8月底前開館試營運。記者李宗祐／攝影
嘉義縣首座全民運動館「水上鄉全民運動館」，於今年竣工，目前已評選出營運廠商，最快8月底前開館試營運。記者李宗祐／攝影
嘉義縣首座全民運動館「水上鄉全民運動館」最快在今年8月開館，圖為館內球場一景。記者李宗祐／攝影
嘉義縣首座全民運動館「水上鄉全民運動館」最快在今年8月開館，圖為館內球場一景。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁視察首座全民運動館「水上鄉全民運動館」。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁視察首座全民運動館「水上鄉全民運動館」。記者李宗祐／攝影

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