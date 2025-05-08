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母親節怎麼過？ 南市觀旅局提遊程 好吃+好玩

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安南區四草綠色隧道可乘船欣賞美景。圖／南市觀旅局提供
台南市安南區四草綠色隧道可乘船欣賞美景。圖／南市觀旅局提供

母親節怎麼吃、怎麼玩，台南市觀旅局提遊程， 建議周末除了來台南吃母親節大餐、到新化虎頭埤買魚頭君U型記憶枕給媽媽外，還可以到漁光島參加漁光島生活節「放空聲活日」。市長黃偉哲推薦大家順道品嘗安平的美食小吃，如豆花、蝦餅、蚵捲、牛肉湯、魚皮湯、白糖粿等，並提醒要進入漁光島的遊客請利用接駁車前往。

台南市觀旅局表示，漁光島生活節本周活動持續在漁光島防風林舉辦，有別於第一周熱鬧的演唱會表演，這周屬於小品、輕鬆的類型，適合遊客暫時拋開城市喧囂，體驗放空與沉澱。推薦幾條串聯周邊的景點遊程供大家參考：

一、路線1「安平深度之旅」

安平樹屋 → 安平古堡 → 安平老街 → 安平運河遊船 → 安平定情碼頭德陽艦園區 → 漁光島

二、路線2「四草-安平一日遊」

四草大眾廟綠色隧道(遊船) → 安平航港城 → 夕遊出張所 → 港濱歷史公園(大魚的祝福) → 億載金城 → 漁光島

三、路線3「南區-安平一日順遊」

四鯤鯓龍山寺(遊船) → 新百祿燕窩觀光工廠 → 鹽埕出張所 → 黑橋牌香腸博物館 → 漁光島(虱目魚主題館) → 漁光島月牙灣

為便利民眾前往活動現場，主辦單位文化局也貼心規畫假日（5月10、11日）免費交通接駁車，行駛路線為原住民文化會館站－億載金城－漁光島站。去程時間為中午12點至下午6點，回程則為中午12點半至晚上7點，每15分鐘一班。

台南市安平區漁光島有美麗的月牙灣，也是黃昏賞夕陽好景點。圖／南市觀旅局提供
台南市安平區漁光島有美麗的月牙灣，也是黃昏賞夕陽好景點。圖／南市觀旅局提供
台南市新化虎頭埤可用腳踏船遊湖。圖／南市觀旅局提供
台南市新化虎頭埤可用腳踏船遊湖。圖／南市觀旅局提供

母親節

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