嘉義輕軌工程款爭議 黃敏惠盼卓榮泰說明
嘉義市長黃敏惠今天表示，曾與行政院長卓榮泰（曾任立法委員）在國會共事，卓榮泰必會體察民意，希望正面回應嘉義輕軌這項重要發展建設。
卓榮泰6日在立法院答詢時指中央政府全額負擔新台幣372億元嘉義輕軌工程款，但交通部長陳世凱7日致歉並解釋，是幕僚提供的資料排序不太好，讓卓榮泰誤解。
黃敏惠今天接受媒體聯訪表示，卓榮泰答詢時，陳世凱就站在旁邊，2人還交換意見，且交通部很了解嘉義市政府多年持續爭取嘉義輕軌，陳世凱到嘉義市考察時也當面提及，應都有掌握這方面訊息。
她說，陳世凱指卓榮泰口誤，那「卓榮泰的態度呢？想法呢？」這說法會讓嘉義人更覺悟，認為是「真心換絕情」。
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