台南建城300年「喵妖繪城門」 社大師生化身喵妖「圍城」

今年是台南建城300年，台南社大今天以兌悅門巷弄間流傳的貓妖故事為主題，於古蹟兌悅門前舉辦茶席、詩歌等展演，並在城牆前擺放油畫班師生手繪的50隻貓咪與城牆的意象，象徵「貓妖圍城」。城旁集福宮也恭請劉柳神將護持，融合信仰、吟詩、展覽，呈現老古石街豐富的文化元素，以文化呼應公民圍城的意象。

活動由劉柳將軍神將出陣坐鎮城門街開序幕，古意唸歌團團長羅士哲則以唸歌說唱老古石街的貓妖傳說與城門歷史，吟唱聲中讓現場融入古老歷史的氛圍，也更彰顯300年氣氛。

知名茶詩人葉東泰也創作多首台語詩，搭配音樂家建志老師的古樂演奏，感性的腔調，吟誦「紅磚硓𥑮疊樓城，箭頭指向紅毛城...上帝爺公集福氣，媽祖婆宮金安居...古早海賊已遠離，文青小店佔街邊，兌悅門內新故事，等汝做伙寫一篇」，融合城門、古街與現代生活意象，為文化圍城鋪陳出厚實的氛圍。

台南社大油畫班以「貓妖與城牆」為主題，師生創作50幅貓作品，呼應府城城牆與貓妖的在地傳說，展現台南社大學員對這座城市文化的創意回應。

油畫班講師張駿業說，藝術創作不僅是表達個人情感的媒介，更是與城市記憶連結的重要途徑。他們將老古石街貓妖傳說與兌悅門城牆意象結合，以創作來呼應「五九圍城」的公民行動，希望能在當下，留下對這座城市的紀錄，藉由油畫可以保存長久的特色，或許未來的百年後，當有人看見他們的作品，能會心一笑地看見他們這個世代眼中府城城門的樣子，以及對府城的情感。

活動也呼應古都保存再生文化基金會推動的「IF一府」計畫，致力於以文化行動串連建城300的公共思辨與未來願景。基金會執行長顏世樺指出，「IF」」除了呼應「一府二鹿三艋舺」，也象徵著「如果」。這次的快閃，是由民間團體發起的文化行動，讓更多人可以關心台南面對的公共議題，也想像參與行動的夥伴，尋求答案，下一個300年後的府城應該是什麼模樣？文化該如何被延續？

集福宮副主委周榮棠表示，該廟長期關注台南的文化保存，此次恭迎廟內兩尊劉柳將軍出陣，是希望大家重視台灣豐厚的歷史，更重視歷史城區的保存。